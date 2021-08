Kilder til TV 2: Sørloth nærmer seg utlånsavtale med Real Sociedad

Alexander Sørloths klubbframtid er i ferd med å bli avklart.



Mandag kveld melder troverdige spanske aviser, blant dem lokalavisa Diario Vasco, Marca og Noticias de Gipuzkoa og at Sørloth er i ferd med å bli klar for Real Sociedad.

TV 2 får opplyst at dette stemmer, men at det i førsteomgang skal dreie seg om en låneavtale på ett år.

Det er ventet at Alexander Sørloth er på plass i den spanske byen San Sebastian i løpet av få dager, får TV 2 oppplyst.

Ødegaards gamleklubb

Real Sociedad er klubben der Martin Ødegaard gjorde stor suksess for to sesonger siden.



I fjor endte «La Real», som klubben omtales som, på femteplass i ligaen. Sørloth nærmer seg dermed en klubb som har ambisjoner om å kjempe om Europa-spill.

Det har i lengre tid vært klart at Alexander Sørloths tid i tyske Leipzig har nærmet seg slutten. Da TV 2 tidligere denne måneden spurte pappa Gøran om hvor sikker han var på at sønnen sto overfor et klubb-bytte, svarte han slik:



– 150 prosent sikker.



Nå ser det ut til at Spania og La Liga-fotball er neste steg for Alexander Sørloth.