Brann-spillere beklager

Uttalelsen på Branns nettsider er signert av Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

«Vi beklager at vi utviste dårlig dømmekraft ved å samles på Brann Stadion natt til tirsdag, 10. august. Vi har full forståelse for at dette har skapt reaksjoner og vi beklager overfor alle som er glade i Brann og norsk fotball. Samtidig er det viktig for oss å presisere at vi ikke kjenner oss igjen i mange av beskrivelsene i media – og rykter på sosiale medier som verserer om samlingen på Brann Stadion», skriver de ni spillerne i uttalelsen.

De skriver at de tar fullstendig avstand fra bruk av narkotika.

«Vi drakk alkohol, og ingen andre rusmidler ble inntatt på Brann Stadion, oss bekjent. Vi var ikke involverte i, eller observerte seksuell aktivitet denne natten», skriver spillerne.

«Det har vært fremmet krav om at vi står frem med våre historier fra festen. Dette gjorde vi tidlig overfor vår arbeidsgiver. Nå har dette blitt en personalsak og derfor ønsker vi ikke å kommentere dette nærmere. Vi ber om forståelse for det. Vi er en spillergruppe som står sammen – målet vårt er å gjenreise tilliten til Brann-supporterne, klubben og alle andre med hjerte for Brann», avslutter de.

TV 2s fotballekspert mener at det var en ryddig uttalelse fra spillerne.

– Én ting er hva media har skrevet, en helt annen ting er rykter og historier som har versert i sosiale medier. Det må ha vært en kjempestor belastning for veldig mange av disse spillerne, og dem som er rundt dem, sier Jesper Mathisen.

– Nå går de ut og sier at de ikke kjenner seg igjen i mange historier som kommer frem, og det må vi rett og slett tro dem på, fortsetter han.

Han mener at spillerne også på mange måter gir beskjed om at saken ble mye større enn de hadde sett for seg, og viser til at noen av spillerne forlot festen ganske tidlig.

Han tror spillerne har lært leksen sin.

– Ett overtramp til, så vil flere spillere være ferdig i klubben. Det tror jeg fint lite kommer til å skje. Nå har de forstått at dette ikke er måten å være toppidrettsutøver på. De har gjort noe de blir husket for til evig tid i Bergen, og nå må de rette opp med gode prestasjoner på banen og god oppførsel utenfor banen, sier Mathisen.

Fra før har Kristoffer Barmen fått sparken, Mikkel Andersen sluttet og Vegard Forren avsluttet sin kontrakt med klubben. Klubben har bekreftet at de tre var på festen, skriver NTB.

Bergens Tidende skriver at ti spillere har fått skriftlige advarsler. Det gjelder spillerne bak uttalelsen, samt Mikkel Andersen.