Norsk spiller oppløst i tårer etter kampslutt

27-åringen, som har en fortid i Odd, var kaptein da laget hans slo Östersund 1-0 i Allsvenskan.

Etter at de fleste spillerne var gått i garderoben, stod Berg igjen på banen i tårer, og ble trøstet av to lagkamerater.

Östersund-spiller Samuel Mensiro var rasende etter kampen.

– Det er litt vanskelig å si akkurat hva som har skjedd. Det vi har hørt fra vår spiller, er at en spiller i Kalmar håner og uttaler seg rasistisk mot ham. Og der av reaksjonen, sier Östersunds sportsdirektør, Adil Kaziz, til Discovery+.

– Det er helt uakseptabelt om det er tilfellet, fortsetter han.

Mensiro fikk gult kort for å tråkke på Oliver Berg langt inn i overtidsminuttene.

Etter kampen var ghaneseren blant annet borte med en pekefinger til Berg, og diskuterte med flere lagkamerater og medlemmer av støtteapparatet.

– Jeg snakket med alle som var i nærheten, spillerne mine og Al-Hakim (Mohammed, dommeren). De hadde ikke hørt noe rasistisk, men jeg har ikke der, sier Kalmar-trener Henrik Rydström til Aftonbladet.

– Det finnes jo en annen side når man blir beskyldt for noe sånt. Det blir en jævlig kjip situasjon for alle som er innblandet. Vi står bak Oliver her, samtidig som vi er imot all form for rasisme, fortsetter han.

Sportssjef Jörgen Petersson sier at Berg er helt knust. Han innleder med å si at det var mange tøffe dueller i overtidsminuttene.

– Ifølge Oliver selv så sier han «play football».

– All form for rasisme er for jævlig. Å bli beskyldt for det, er også helt jævlig for den spilleren som nå sitter helt knust i vår garderobe, sier Petersson til Discovery+.

Til lokalavisen Barometern sier han:

– Oliver er utrolig langt nede etter å ha blitt beskyldt for dette. Det stemmer ikke.

Kalmar-kollega Nils Fröling ble intervjuet samtidig som Berg stod på banen i tårer.

– Jeg aner ikke hva som har skjedd, men sånn her skal det ikke se ut etter en kamp uansett om man har tapt eller vunnet. Det er skandaløst. Jeg vet ikke hva de krangler om, men sånn skal det ikke være, sa Fröling på direkten til Discovery+, gjengitt av Aftonbladet.