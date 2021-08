– Det er nok den største eggstokkcysten jeg har fjernet

Gynekolog Jenny Alvirovic ved Oslo universitetssykehus sier at det er sjeldent at eggstokkcyster vokser seg til en vekt på 15,6 kilo.

– De fleste som kommer med så store cyster får seg kanskje en overraskelse, sier gynekolog Jenny Alvirovic til TV 2.

Hun arbeider ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, som nylig la ut bilde av henne på sin Instagram-profil, hvor hun holder en usedvanlig stor eggstokkcyste som nettopp var blitt operert ut.

– Det er stort. Jeg har sett lignende, men dette er nok den største jeg har fjernet i vekt, forteller hun.

Cysten veide nemlig 15,6 kilo og var over 30 centimeter bred i diameter.

– En lettelse

Norsk Helseinformatikk skriver at eggstokkcyster oppstår som følge av eggløsning, og at cirka ti prosent av alle menstruerende kvinner mellom 45 og 50 år har en eller flere cyster på eggstokkene.

Alvirovic forteller at cystene kan gi symptomer om de blir fire-fem centimeter store, eksempelvis i form av «trykk eller ubehag under fysisk aktivitet og samleie».

Man kan også oppdage dem gjennom en innvendig ultralyd. Hos kvinner som er under 50 år gamle lar man dem som regel gå bort av seg selv. De fjernes imidlertid om de vokser seg opp mot åtte centimeter store, eller om de har et utseende som kan tyde på kreft.

Hun understreker at det er sjelden at de får vokse seg til å bli 15,6 kilo, men at de ved universitetssykehuset ser rundt 3-5 tilfeller av cyster på lignende størrelse hvert år.

– Denne er jo enorm, så det er en lettelse både for oss og for pasienten å få den fjernet. Det er en bokstavelig talt en byrde å bære på den og naturligvis også forbundet med bekymring.

Eggstokkcysteoperasjoner tar om lag en time, forteller gynekologen.

Sjelden

Hun sier at cystene vokser relativt langsomt, og at det dermed kan ta litt tid før man merker dem.

– Dette er jo veldig sjeldent, så jeg jeg synes ikke at man være redd for eller kjenne etter om man har noe lignende, sier Alvirovic.

Hun forteller også at eggstokkcysten på 15,6 kilo kan ha vokst i lang tid, muligens i flere år, før den ble fjernet.

– Hvorfor ble den ikke oppdaget tidligere?

– Det kan dessverre skje at en slik eggstokkcyste kan vokse seg større enn det man trodde var mulig, uten at det oppdages, svarer gynekologen.