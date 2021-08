Kraftig boligbrann i Bergen: – Alle er gjort rede for

Nødetatene har mandag kveld rykket ut til en boligbrann på Storetveit i Bergen.

– Det er en krevende brann. Det er veldig høy varme, så det er krevende å få inn røykdykkere, sier innsatsleder i brannvesenet til TV 2.



Det brenner fortsatt kraftig i huset og hele taket har brent av.

RYKKET UT: Alle nødetanene har rykket ut. Foto: Linda Ekeland / TV 2

– VI har ikke kontroll på brannen enda, men det er ikke fare for spredning til husene som ligger rundt, sier brannvesenet.



Det har foreløpig ikke vært mulig å gjennomsøke huset på grunn av høy varme. Brannvesenet vurderer fortløpende om det er mulig å sende noen inn i bygget.



Kom seg ut

Huset består av tre leiligheter som har blitt brukt til utleie.

– To personer har kommet seg ut fra en leilighet på loftet, sier Ivar Kvant, innsatsleder i Vest Politidistrikt.

ÅPNE FLAMMER: Det er åpne flammer og mye røyk på stedet. Foto: TV 2

Ingen er meldt savnet etter brannen.

– Alle som har adresse i boligen er gjort rede for, sier politiet til TV 2.

– Lukk vinduene

Brannvesenet skriver at de ikke har kontroll på brannen, men det er ikke fare for at brannen skal spre seg. Det er åpne flammer fra huset og kraftig røykutvikling.

– Det er mye røyk fra brannen. Beboere i nærområdet oppfordres til å lukke vinduene, skriver politiet på Twitter,

Saken oppdateres.