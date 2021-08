Premier League har hevet listen for hva som er frispark denne sesongen.

Etter kampen mot Southampton, der Bruno Fernandes ikke fikk frispark i forkant av motstanderens mål, stilte Solskjær seg kritisk til den nye tilnærmingen.

Han mente at det var et klart frispark.

Se situasjonen i sammendraget øverst i saken.

– Jeg er ikke bekymret, men vi må se på det. For vi kan ikke gå fra det ekstreme med volleyball eller basketball forrige sesong og til rugby nå, sa United-manageren, ifølge BBC.

Uenige med Solskjær

Kristiansunderen møter motstand fra ekspertene.

– Nei, Ole. Det er ikke sant, skriver TV-personlighet og tidligere Tottenham-spiller Gary Lineker på Twitter.

– De konstante frisparkene man får for minimal kontakt og endeløse stopp gjorde spillet kjedelig, i tillegg til å oppfordre til filming. Skikkelige fellinger og farlig spill blir fortsatt straffet, slik de burde bli, men det er mye kjekkere å se på når det er en kontaktsport, fortsetter Lineker.

Han får støtte av Henry Winter, kommentator i storavisen The Times. Winter mener at enkelte spillere har oppsøkt kontakt for å gå ned i feltet, vel vitende om at VAR ville se kontakten, men ikke vite hvor hard den var.

– Nå som dommerne er mer tilbøyelige til å vinke spillet videre, er håpet at spillere som går lett ned vil holde seg på beina oftere, skriver han.

MISFORNØYD: Jürgen Klopp ba dem som liker de nye reglene om heller å se på wrestling. Foto: Lindsey Parnaby

TV 2s fotballekspert synes at endringen er til det bedre, og at noen av tingene de har latt gå er «forfriskende og bra».

– Hvis jeg må velge, tar jeg heller rugby enn volleyball. Men du må treffe på en linje, minner Thorstvedt om.

– Det er alltid den andre siden. Da får du sånne greier her, som noen hisser seg opp for. Men de har fått beskjed om at listen var flyttet, så de var klare over det, fortsetter han.

Får neppe medhold

Også Jürgen Klopp har stilt seg svært kritisk til regelendringen. Liverpool-manageren uttalte at det var som å gå 10-15 år tilbake i tid.

Klopp og Solskjær vil imidlertid neppe bli hørt.

The Times skriver at Den engelske dommerforeningen (PGMOL) vil holde seg til den mildere tilnærmingen.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan ting har gått de to første rundene. Og det er blitt belyst av mange kommentarer fra eksperter som sier at det er til spillets beste, skal en kilde tett på dommerforeningen ha sagt til The Times.

Thorstvedt mener at Bruno Fernandes burde fått frispark, men at feilen ikke var så grov at VAR burde gått inn og overstyrt avgjørelsen.

Da ville han heller endret på en scoring fra første runde.

– Det som gjorde meg forbanna, var den andre scoringen til Brentford mot Arsenal. De står der og holder rundt armene til Bernd Leno, slik at han ikke får de opp. Hvis du tenker at du har sett på det og at det er greit, så har du lagt listen høyt. Da må de andre tingene bare følge på, konstaterer han.

Se situasjonen her:

Den tidligere Tottenham-keeperen minner om at avgjørelsene aldri vil bli perfekte.

– Det er ingen måte vi ikke alltid kommer til å diskutere dette på, påpeker han.

Dommersjefens forklaring

Før sesongen ble dommerne bedt om ikke å straffe «alminnelige ting». Et eksempel på noe som ikke skal bli gitt, er straffesparket Raheem Sterling fikk mot Danmark i EM-semifinalen. Det skriver BBC.

Da var det kontakt, men ikke mye. Se situasjonen her:

– Kontakt i seg selv er bare en del av hva dommeren bør se etter. De bør også spørre seg selv om kontakten har en konsekvens, og om spilleren brukte kontakten til å prøve å få frispark eller straffe, sa dommersjef Mike Riley til BBC før sesongstart.

Ifølge Riley er det ikke tilstrekkelig bare å konkludere med at «ja, det var kontakt».

– Hvis du har klar kontakt og det har en konsekvens, må du straffe det. Hvis du har tvil rundt de elementene, er det mindre sannsynlig at du blir straffet. Jeg tror det beveger seg tilbake til hvor man var før VAR kom inn. Vi vil ikke at trivielle ting skal straffes, forklarte dommersjefen.