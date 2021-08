– Doblet antallet nye medlemmer etter at FNs klimarapport ble lagt fram

Demokratene får en oppslutning på 2,4 prosent i den siste meningsmålingen Kantar har gjort for TV 2.

– De holder seg forbausende høye på flere meningsmålinger. Vanligvis forsvinner slike partier når valgkampen starter, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Demokratenes partileder er oppglødd over tallene.

– Jeg tror det er en god mulighet for at vi bryter sperregrensen. Da har vi i så fall minst åtte representanter på Stortinget, og da kan det bli riktig morsomt. Jeg vil gå så langt som å si at da snakker vi om en ny tidsregning på Stortinget, sier Jacobsen.

Klima-oppsving

Flere partier med klima som hovedsak fikk en oppsving på meningsmålingene etter at FNs klimarapport ble lagt frem i forrige uke.

Nå sier Jacobsen at klimameldingen også har ført til sterkere interesse for Demokratene, som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

– Det er interessant å se at medlemstilfanget doblet seg fem-seks dager etter at rapporten kom, sier han.

Ifølge Jacobsen gikk antallet innmeldinger i partiet opp fra 10-15 til rundt 30 om dagen.

– Demokratene står på at vi må kvitte oss med dette «klimahysteriet» som skremmer og ødelegger psyken for barn og unge, og som ødelegger samfunnet vårt ved at vi pådrar oss enorme kostnader. Det er ikke bra for Norge, sier han.

Spåkone-prognose

En oppslutning på 2,4 prosent utgjør rundt 70.000 velgere, og to tredeler av Demokratenes velgere kommer fra Frp, viser TV 2-målingen.

– Det er mange gode folk i Frp enda, selv om jeg i all beskjedenhet må si at jeg kanskje har fått med meg noen av de aller beste, sier Jacobsen.

Han mener én av grunnene til at tidligere Frp-velgere vandrer over til Demokratene er at Frp er uklare i klimapolitikken.

– Vi har en mye klarere politikk, mens Frp ikke helt har visst hva de skulle mene om klimakrisen. De har vært redde for å skille seg ut og bli stigmatisert ved å si det mange i partiet mente, påstår Jacobsen.

Han var tidligere fylkesleder i Oslo Frp, men overtok som leder i Demokratene etter at Frps sentralstyre ekskluderte ham i desember i fjor.

Jacobsen står alene blant partilederne om å mene at prognosene i FNs klimarapport bare er tull.

– Dette er kun sånn spåkoneprognoser, det har ingenting med virkeligheten å gjøre. De har prøvd nå i 30 år å spå at verden går under om veldig kort tid hvis vi ikke gjør noe nå, men den har ikke gjort det, rett og slett.

Smykker seg med kors

Sylvi Listhaug tok et knallhardt oppgjør med at Jacobsen ville dra Frp i en nasjonalkonservativ retning da Frps sentralstyre ekskluderte ham.

Listhaug, som den gang var nestleder, sa i et intervju med VG at hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minnet henne om nasjonalsosialisme.

Hun beklaget uttalelsene etter kritikk om at hun «brunbeiset» partifeller som kalte seg nasjonalkonservative før hun ble valgt som partileder.

Men angrepene er ikke glemt, og er en av grunnene til at tidligere Frp-velgere har gått over til Demokratene, sier Jacobsen.

Partileder Geir Ugland Jacobsen i Demokratene har kjøpt seg smykke på Vikingmuseet i Lofoten. FOTO: Jonas Been Henriksen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TV 2 møter ham i Demokratenes valgkampbod på Karl Johan, der han stiller opp med et iøynefallende kors om halsen, større og mer symboltungt enn det Sylvi Listhaug pleier å smykke seg med.

– Kristendommen er en bærebjelke i den norske kulturen. Jeg fant et kors som symboliserte den norske kristendommen veldig bra. På dette korset er det en sammenslåing av Åsatruen og kristendommen - du har Tors Hammer, Fenrisulven og korset i ett, forteller han.

Fenrisulven er en mytisk skikkelse i viktigtidens hedenske religion, Åsatru.

– Vi mener den norske kristendommen har sin egen identitet, i kraft av den kulturarven vi har fra før, sier partilederen.

«Norske liv teller»

I valgkampboden er partiets hovedbudskap «Norge først» slått opp, etterfulgt av slagord mot globalisme, mot «folkevandring til Norge» og mot «grønn fanatisme».

En av valgkampmedarbeiderne har funnet inspirasjon i den amerikanske kampanjen mot rasisme «Black lives matters», og går med en t-skjorte med påskriften «Norske liv teller».

Valgkampboden skiller seg ut med norske flagg.

– Vi trenger et alternativ som tar vare på Norge, og har en plan for hvordan vi skal komme vekk fra overnasjonalisering, sier Jacobsen.

Han forteller at han har kjørt 750 mil med motorsykkel på valgkampreise fra Kristiansand i sør til Alta i nord siden 1. juli.

– Vi er veldig glad i Norge og liker å føle landet på pulsen, og det gjør man best fra en motorsykkel.

Sylvi Listhaug har reist med bobil for å sanke stemmer, men Jacobsen tror han har klart å kapre noen nye stemmer fra henne på sin tur.

– Jeg ser ikke bort fra at noen synes det er litt morsommere med motorsykkel enn bobil, sier han med et smil.

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 i perioden 16.8 til 20.8. med 992 spurte. 81,69 prosent har oppgitt partipreferanse.