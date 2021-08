Lokale Sp-topper om Vedum-kollaps: – Han er ung og det skjer tabber hele veien

NARVIK/ØYER/OSLO (TV 2) For tredje måling på rad, faller Senterpartiet i oppslutning. Lokale partitopper TV 2 har snakket med peker på partilederen og SV-motstand for å forklare fallet.

– Det er litt skremmende, sier Eliot Johan Hansen, partiveteran og leder i Narvik Senterparti.

– Det går fort opp, men det går enda fortere nedover.

For tredje gang på rad faller Senterpartiet tilbake på Kantars partimåling for TV 2.

Ni måneder etter at Trygve Slagsvold Vedum ledet landets største parti på målingene med 22,1 prosent, ligger han i dag med sine 13,0 prosent langt etter Høyre og Arbeiderpartiet.

Tabber og misforståelser

Hansen tror fallet i oppslutning blant annet skyldes misforståelser.

– Han er ung og fremadstormende, og gjør selvfølgelig tabber. Jeg tror det kanskje er litt misforståelser ute og går, og kanskje litt dårlig forklaring på mange ting, som kan være årsak til det, sier Hansen.

Han mener blant annet partilederen ikke har klart å formidle Senterpartiets EØS-syn.

– Han har ikke klart å få frem at du ikke kutter alle avtaler med mindre du har avtaler som er bedre. EØS-avtalen er en klamp om foten, men vi kan forhandle frem noe bedre.

– Vi er mennesker, så det skjer. Det er ingen som er perfekte og han er ung, og det skjer tabber hele veien, sier Hansen.

– Bør åpne døra for SV

På bare en uke har Senterpartiet mistet ytterligere tre mandater og flertallet til den tidligere, rødgrønne regjeringen med Ap/Sp og SV, har skrumpet inn til 86 mandater.

Vedum har selv markert avstand til sin tidligere rødgrønne partner SV, og vært tydelig i ønsket om en Ap/Sp-basert regjering.

Sp-ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, tror den uttalte avstanden til SV er et feilspor.

MER NATURLIG: Sp-ordfører Jon Halvor Midtmageli mener partiet må snakke varmere om venstresiden. Foto: TV 2

– Det er nærliggende å tro at vi finner støtte på venstresiden. Min nestleder er fra SV, og samarbeidet fungerer utmerket. Det er en logisk brist i å ikke snakke mer varmt om venstresiden, og heller flørte med høyresiden, sier Sp-ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli.

– At vi har vært så bastante på å kun stå med Ap, og ikke ha døra på gløtt for SV, synes nok folk er rart.

– Er det en bedre strategi å åpne for samarbeid med SV?

– Det er en mye mer logisk slutning å åpne for SV, i forhold til sakene vi har kjempet for, og fått oppslutning for. Det er mer naturlig, sier Midtmageli.

Også Sp-lederen i Narvik mener spørsmålet om samarbeid kan diskuteres.

– Vi ønsker en flertallsregjering med Sp og Ap, men når vi ikke det, er det klart vi må strekke ut hånda og se hva vi klarer, sier Hansen.

– Med SV?

– Ja.

– 50/50 prosent sjanse

Midtmageli mener det var helt riktig å lansere Vedum som statsministerkandidat, men frykter det kan ha hatt negative konsekvenser.

– Personfokuset har tatt fokus fra sakene. Vedum har blitt utfordret veldig mye på det. Og han har helt rett når han gang på gang svarer at det er sakene som er viktige for Sp, sier Midtmageli.

– Burde Vedum trekke seg som statsministerkandidat?

– Nei, men det er naturlig at det største partiet har statsministeren.

Hansen er på sin side usikker på om et statsministerkandidatur var riktig medisin.

– Jeg vil si det er 50/50 prosent sjanse for at det. Jeg mener hele den saken var fokusert opp av media. Han ble presset opp i et hjørne og til slutt måtte han det.

– Måtte han det?

– Ja, det måtte komme et svar. Jeg tror ikke han var klar for å si det han sa, sier Hansen.

Men Hansen er urokkelig i sin tro på Vedum som partileder.

– Det er ubestridelig et ja. Det har vi ingenting å sette fingeren på. Vi synes han er meget dyktig.

– Håper Sp kommer seg opp

Men Sp-lederen selv er ikke nevneverdig bekymret for den fallende oppslutningen.

– Vi i Sp ligger jo godt over Stortingsvalget i 2017, og så skal vi bare stå på helt inn på hvordan vi skal få ned avgiftene, styrke nasjonalt eierskap og utvikle alle deler av landet. Så er det velgerne som avgjør den 13. september, sier Vedum.

Med tre uker igjen til valget har kampen om en rødgrønn regjering tilspisset seg. På målingen er det ikke lenger flertall for Ap-leder Jonas Gahr Støres drømmeregjering.

HÅPER PÅ SP-OPPSVING: Jonas Gahr Støre, her etter statsministerduell med Erna Solberg på TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg håper Sp kommer seg opp igjen. Disse målingene går jo litt opp og ned. Flertallet er jo fortsatt kraftig for å få et skifte i Norge, og jeg mener det alternativet vi går for en Ap-ledet regjering med SV og Sp fortsatt har mulighet for flertall hvis vi står på hele tiden, sier Støre, og legger til:

– Men det er opp til alle tre partiene å gjøre en god jobb.