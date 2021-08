Granerud frykter «tre år med surr og rør»

– Jeg håper at de involverte får satt seg ned, og så kan de svelge noen kameler hver og så kan de fortsette samarbeidet, sier Halvor Egner Granerud til TV 2.

Han snakker om Skiforbundets beslutning om ikke å forlenge kontrakten til sportssjef Clas Brede Bråthen. Hans nåværende kontrakt går ut i april.

Bråthen har fått stor støtte i hoppmiljøet.

– Jeg har lyst til at vi skal beholde Clas, beholde Alex (Stöckl) og ikke rive opp i støtteapparatet vårt, slår Granerud fast.

Skulle sportssjefen forsvinne, frykter 25-åringen at de kommende sesongene blir preget av kaos.

– Vi har såpass korte karrierer. Det er på en måte karrierne våre og den hjelpen vi kan få som er på linjen her. Hvis det da blir store utskiftninger og tre år med surr og rør, er det rundt 30 prosent av min resterende karriere, påpeker han.

– Jeg håper at de får blitt enige og at vi kan fortsette å ha verdens beste støtteapparat, fortsetter Granerud.

Nye møter

Landslagstrener Alexander Stöckl sier at det trolig blir nye møter med hoppkomiteen i Lillehammer denne uken.

Der har landslagshopperne samling og ulike konkurranser denne uken. NTB får opplyst at også Bråthen er ventet til Lillehammer i løpet av uken.

– Det siste er at vi hadde et møte med hoppkomiteen sist uke. Der ble vi enige om at det trengs flere møter. Sannsynligvis kommer de opp hit mens vi har konkurransene her i Lillehammer, og da blir det flere samtaler i flere grupperinger for å skape tillit og komme oss videre i prosessen, sier Stöckl til NTB mandag ettermiddag.

– Er det noen bevegelse i samtalene?

– Det tør jeg ikke å si på nåværende tidspunkt. Det tar nok flere møter før vi kan komme med ny informasjon.

SUKSESSTRENER: Alexander Stöckl, her sammen med Marius Lindvik. Foto: Geir Olsen

Østerrikeren har uttalt at han vil revurdere sin stilling om Bråthen ikke blir likevel.

– Jeg er fortsatt veldig glad i å være trener for det norske laget. Og så er det egentlig opp til både forbund og den som blir sportssjef – jeg håper at det blir Clas Brede Bråthen – å komme frem til hva som skal skje med meg i fremtiden, sier Stöckl til TV 2.

KAN GÅ: Christian Meyer sier at han vil vurdere sin stilling dersom Clas Brede Bråthen ikke får fortsette som sportssjef. Foto: Stian Lysberg Solum

Meyer vil vurdere sin stilling

Christian Meyer, trener for de kvinnelige hopperne, sier at han vil vurdere sin stilling om partene ikke blir enige om at Bråthen blir.

– Det er klart det er en vurdering, ja.

– Kan du utdype det?

– Vi har brukt ti år på å bygge opp. Spesielt på damesiden, som ikke var oppe og gikk i det hele tatt. De siste fem årene har vi fått veldig gode resultater, økonomien begynner å bli veldig bra og vi har god stemning i teamet og jobbet sammen over lang tid. Å ta bort den viktigste brobyggeren for det, er et sjansespill, sier Meyer til TV 2.

Samtidig sier hoppleiren at de vet svært lite om hva som foregår i kulissene.

Robert Johansson, representant for hopplandslaget, synes det gjør situasjonen ekstra usikker.

– Om man leser om det, føler jeg egentlig ikke at jeg blir noe klokere på hva som foregår. Og det er rart, det må jeg si, sier Johansson til TV 2.