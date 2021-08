Dette sier han om kollapsen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin popularitet raser. Nå tror kun 3,2 prosent at han blir Norges neste statsminister.

I TV 2s ferske statsministermåling raser oppslutningen til Senterpartiets statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum.

12,1 prosent ønsker Slagsvold Vedum som statsminister, men kun 3,2 prosent tror han faktisk ender opp med å bli det.

Partiet til den lattermilde mannen fra Innlandet var i kraftig medvind i vinter, noe som førte til at Vedum, etter press fra egne partikollegaer, besluttet å stille som statsministerkandidat.

Snudd på hodet

Men med tre uker igjen til valgdagen opplever Senterpartiet kraftig motgang. I søndagens ferske partibarometer fra TV 2 hadde partiet en oppslutning på 13 prosent.

Situasjonen er derfor snudd på hodet på kun ni måneder. Da ledet nemlig Vedum landets største parti. Nå er han langt bak både Arbeiderpartiet og Høyre.

I TV 2s valgstudio mandag kveld måtte Vedum svare for den svake oppslutningen.

På spørsmål fra programleder Linn Wiik om han, i lys av de svake tallene, trekker seg som statsministerkandidat.

– Senterpartiet har vært tydelig på hva vi ønsker. Vi ønsker å bytte ut Frp og Høyre, fordi vi mener den politikken har pekt Norge i feil retning med større forskjeller og en voldsom sentralisering, sier Vedum.

– Opp til folket

Sp-lederen understreker at de ønsker en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Vi har vår statsministerkandidat. Også er det opp til folket om de ønsker å bytte ut Høyre og Frp. Det får folk ta stilling til 13. september, også skal vi stå på hele veien, sier Vedum.

Sp-lederen vil ikke peke på Jonas Gahr Støre som Norges neste statsminister.

– Vi går til valg på en Sp og Ap-basert regjering, fordi vi mener det er det beste, slår Vedum fast.

– Tre uker igjen

Han bedyrer at han ikke legger mye i hva målingene viser.

– Den siste uka har vist hvor mye som skifter på målingene, og det er tre uker igjen til valget.

– Men angrer du på at du meldte deg som statsministerkandidat?

– Jeg er veldig glad på at Sp har pekt på hva de ønsker, og jeg er veldig glad for å være en lagleder og statsministerkandidat for Senterpartiet.