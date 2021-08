Kong Harald om prinsesse Ingrid Alexandra: – Så vidt jeg vet, så går det bra

Søndag bekreftet Kongehuset at prinsesse Ingrid Alexandra hadde fått påvist koronaviruset. Mandag sier kong Harald at alt går bra med prinsessen.

Mandag debarkerte kong Harald og dronning Sonja Kongeskipet Norge.

På veien tok han seg tid til å svare på spørsmål om hvordan det går med prinsesse Ingrid Alexandra, som nylig fikk påvist koronaviruset.

– Så vidt jeg vet, så går det bra, sier kong Harald til TV 2.

Han meddeler også at det har vært en «kjempefin» sesong for Kongeskipet Norge. Debarkeringen av skipet markerer at sesongen for skipet er over.

DEBARKERING: Her debarkerer Kong Harald og dronning Sonja kongeskipet Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

Koronasmitte

Kongehuset opplyste søndag at prinsesse Ingrid Alexandra hadde fått påvist koronaviruset, og at hun var i isolasjon hjemme på Skaugum.

Resten av kronprinsfamilien har også blitt testet, men har ikke avlagt positive prøver, skrev Kongehuset på sine nettsider.

Prinsesse Ingrid Alexandra er det første kjente smittetilfellet i den norske kongefamilien.

I november i fjor ble kongeparet satt i koronakarantene, etter at en ansatt på slottet fikk påvist koronaviruset.

Men både Kong Harald og dronning Sonja testet da negativt.

Smitte på skole

Mandag meldte NRK at det hadde blitt registrert 29 smittetilfeller ved Elvebakken videregående skole, hvor prinsesse Ingrid Alexandra går.

Alle elever og ikke-fullvaksinerte ansatte på skolen ble hurtigtestet mandag, opplyste bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka til kanalen.

Bydelsoverlegen sa at situasjonen ikke er under full kontroll, men at de har tett dialog med skolens ledelse, og at de fortløpende vurderer hvilke tiltak som skal settes inn.

Endret planer

Smittetilfellet førte til at kronprinsfamilien måtte avlyse flere planer.

Kronprins Haakon måtte utsette mandagens besøk til UngInvest i Modum. Den planlagte markeringen av kronprinsparets 20-årsjubileum på Skaugum måtte også utsettes.

I tillegg til dette, kunne heller ikke kronprins Haakon delta på debarkeringen av Kongeskipet Norge.