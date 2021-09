Et av Norges største håndballtalenter, Julie Bøe Jacobsen, røk korsbåndet for andre gang høsten 2020. Nå ser 23-åringen enden på skademarerittet.

7.oktober 2020: Med tre minutter igjen på måltavla kommer Julie Bøe Jacobsen løpende opp i angrep med ballen. Så faller Byåsens stortalent sammen, holder seg til kneet og et hyl forplanter seg i Åsenhallen, Sola.

– Jeg var ikke i tvil, det var jeg ikke. Jeg tror jeg ropte «nei, nei, nei» ganske mange ganger, forteller Bøe Jacobsen. Smerten var gjenkjennelig.

– Jeg tror jeg skjønte at det kom til å bli en prosess hvor jeg skulle være ute en god stund. Og det er selvfølgelig tøft, det er det.

– Det var nesten uvirkelig

Like før jul i 2019 røk veteran Ida Alstad korsbåndet og Kjerstin Boge Solås kom til klubben med korsbåndsskade i 2020. Og høsten 2020, med kun en måneds mellomrom, pådro Anna Bjørke Kallestad og Julie Bøe Jacobsen seg samme skade.

Hun har toppidrettskulturen helt fremst i panna Atle Oliver Johansen, trener for Byåsen

– Til slutt ble det til at de andre ble redde for at det skulle skje med dem også, forteller Bøe Jacobsen.

– Det var nesten uvirkelig at det skjedde med en klubb samme sesong og det er trist for spillerne og ikke minst for klubben, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele om skademarerittet i Trondheimsklubben.

Bøe Jacobsen røk korsbåndet for andre gang og visste godt hvilken hverdag hun hadde i vente.

– Det har vært en tøff mental prosess - det å være ute med korsbåndsskade og vite at du mest sannsynlig skal sitte på sidelinjen i ett år. Jeg har hatt litt hell i uhell med at jeg har vært ute med det før og har litt erfaring som jeg kan ta med meg inn i en opptreningsprosess. På godt og vondt, men jeg har prøvd å ta med meg det positive.

POSITIV: Julie Bøe Jacobsen gikk inn i opptreningsperioden med en positiv og målbevisst innstilling. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Var landslagsaktuell

– Blid, en naturlig leder og hun har toppidrettskulturen helt fremst i panna.

Slik beskriver Atle Oliver Johansen midtbacken sin. Byåsentreneren gleder seg ikke bare til å få tilbake mennesket og lagspilleren Julie.

– Hun er jo en fordømt god håndballspiller også, sier Johansen og smiler.

For 23-åringen ble kåret til «Årets midtre bakspiller» av spillerne i REMA 1000-ligaen etter 2019/2020-sesongen. Hun ble også Byåsens toppscorer med hele 112 mål.

Og sommeren 2020 ble hun tatt ut til sin første landslagssamling med Thorir Hergerisson & co.

– Når man har vært på en A-lagssamling, så har man lyst til å komme dit igjen. Det er noe jeg har brukt som motivasjon når jeg har vært ute med skade og håper jeg kan komme tilbake på samme nivå.

EN LEDER: Julie Bøe Jacobsen blir beskrevet som motoren i Byåsen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

TV 2s håndballekspert roser mentaliteten og viljen til Bøe Jacobsen.

– Jeg håper og tror for hennes, Byåsens og håndballen sin del at hun kommer raskt tilbake. Hun er tempodriveren, flink til å sette opp spillet og til å avslutte, så hun er en uhyre viktig spiller. Spiller du i REMA 1000-ligaen her i Norge og er aktuell inn mot et landslag, så er du en god spiller, sier Svele.

Comebacket

Bøe Jacobsen og de andre uheldige lagvenninnene har trent sammen og støttet hverandre. Hun har også vært en del av «kne-gruppa» på Olympiatoppen sammen med blant annet fotballspiller Andrine Hegerberg og alpinistene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath.

– Det har vært kult å være samla med flere ulike idretter med samme skade eller en form for kneskade. Vi har motivert hverandre og man blir jo inspirert av å være i en gruppe med så mange flinke utøvere.

11 måneder har gått siden hun røk korsbåndet, men 23-åringen må vente litt til før hun er tilbake for fullt på banen. I mai måtte hun operere en meniskrot i det andre kneet.

– Det satte meg litt tilbake, men samtidig så skal det ikke totalt sett ta noe lenger tid, Men jeg må jo nå ta hensyn til to knær...

– Det er selvfølgelig kjempe tøft, men jeg føler at jeg er ved godt mot nå og ser at jeg er nærme der jeg har lyst til å være. Det gir motivasjon og jeg gleder meg bare å komme tilbake på banen, avslutter Bøe Jacobsen som håper på å være ute på parketten for fullt mot juletider.