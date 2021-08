19-åring med bønn til Norge: – Ganske sikker på at vi kommer til å bli drept

For snart to uker siden reiste han fra Norge til Kabul for å hjelpe familien sin. Nå kjemper de en desperat kamp for å komme seg unna Taliban.

Tirsdag formiddag hadde Norge totalt evakuert 374 personer fra Kabul, fordelt på syv flyvninger til Oslo. Onsdag morgen varsler UD at to fly lander på Oslo lufthavn med til sammen 278 flere evakuerte.

– Vi fortsetter arbeidet med full styrke for å bistå norske borgere som ønsker å reise ut, og afghanske borgere med behov for beskyttelse. Dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgere som ønsker bistand i denne omgang, skriver Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til TV 2.

UD opplyser videre at alle utsendte ved ambassaden, alle lokalt ansatte afghanere og deres familier nå er evakuert.

– Frykter vi blir drept

TV 2 har snakket med en 19 år gammel mann som reiste fra Norge til Kabul for snart to uker siden for å hjelpe familien sin. Familien hans i Kabul består av en mor, en tvillingsøster og en lillebror.

19-åringen har bodd i Norge siden tidlig i tenårene og har norsk pass. Etter at han reiste til familien i Kabul, gjorde Taliban raske fremskritt, og det tok ikke lang tid før også hovedstaden falt.

– Vi frykter vi vil bli drept. Taliban er overalt. Talibanere kontrollerer alt, og mange blir drept bare på veien til flyplassen, forteller 19-åringen.

TV 2 kjenner hans identitet, men han og familien vil være anonym på grunn av frykt for Taliban.

– Søsteren min har studert ved et amerikansk universitet i Kabul, og hun har hørt fra en klassevenninne at hun ikke kan dra hjem fordi Taliban vil drepe henne. Alle som har hatt noe kontakt med amerikanere eller europeere står i fare for å bli drept av Taliban.

– Kan ikke la familien min dø her

I likhet med mange andre desperate mennesker som vil flykte fra Taliban, reiste familien i forrige uke til flyplassen i Kabul. Tirsdag var femte dag de måtte bo i området rundt flyplassen.

– Vi brukte rundt 30 timer på å komme oss inn på flyplassen, og på søndag klarte vi å snakke med norske soldater. De sa at de ikke kunne hjelpe familien min, og at det bare var jeg som kunne komme inn på flyet.

19-åringen forteller at det ikke var noe alternativ å reise til Norge alene.

– Jeg tenkte at jeg ikke kan la familien min dø her. De kan ikke være alene igjen.

Han har selv norsk pass, men det har ingen av familiemedlemmene. Tirsdag klarte de igjen å komme fram til norske soldater på flyplassen, men nok en gang ble de avvist.

– Vi ble kastet ut derfra og fikk ingen hjelp. Jeg snakket med UD på telefon for fire-fem dager siden, og da fikk jeg beskjed om at vi kanskje kunne få hjelp hvis vi kom oss til flyplassen. Men norske soldater sa de ikke kunne hjelpe.

– Flere kategorier

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til TV 2 at Norge er ferdig med en vellykket evakueringsoperasjon av lokalt ansatte afghanere med familier og utsendt personell.

– Vi er veldig godt i gang med evakuering av norske borgere, de med gyldig oppholdstillatelse og barn av antatt norske statsborgere. Det er også flere kategorier, men vi jobber på spreng med å få folk inn på flyplassen og evakuert ut så raskt det lar seg gjøre.

– Vet UD hvor mange totalt som skal evakueres fra Afghanistan?

– Vi har ikke et eksakt tall, fordi det tallet er i bevegelse. Vi har veldig sterkt oppfordret norske borgere i Afghanistan til å melde seg til UD gjennom reiseregistrering.no, både for at vi skal få oversikt over hvem de er og for at vi skal få et kontaktpunkt mot dem.

Søreide sier UD kontinuerlig har kontakt med de som har meldt seg, slik at de kan gi beskjeder om utreisemuligheter og hvordan de skal forholde seg i den kaotiske situasjonen utenfor flyplassen.

– Kriteriene er lagt

TV 2 har spurt Søreide om situasjonen til 19-åringen med norsk pass og hans familie, hvorpå utenriksministeren svarer at hun ikke kan gå inn på enkeltsaker.

– Det er kriterier for hvem som får muligheten til å få assistert utreise, og de kriteriene er lagt, sier Søreide.

Ifølge utenriksministeren har Norge gått inn i en fase hvor man evakuerer norske borgere og de med oppholdstillatelse, men også afghanere som har beskyttelsesbehov.

– Gjennom den ordningen har vi evakuert våre lokalt ansatte på ambassaden og deres familier som en del av kvoteflyktningsordningen. Så vi tar vare på både de som har jobbet for oss og de som har spesielt beskyttelsesbehov, som for eksempel menneskerettighetsforkjempere.

– De siste dagene har man sett spedbarn bli evakuert ut. Har spedbarn beskyttelsesbehov?

– Dette var en situasjon hvor man hadde flere barn som over noe tid hadde oppholdt seg på feltsykehuset i Kabul. De har nå kommet til Norge hvor de får medisinsk oppfølging og blir tatt godt vare på i trygge rammer.

– De får opphold i Norge?

– Det er ikke det vi diskuterer nå. Nå diskuterer vi den konkrete evakueringsoperasjonen vi står i, så kommer vi tilbake til alle disse spørsmålene når vi er ferdig med det, sier Søreide.

– Veldig redde

19-åringen som ønsker hjelp til å evakuere familien sin forteller om fullstendig kaos på flyplassen i Kabul.

– Vi sover på gata i området rundt flyplassen, og de siste dagene har vi levd på litt vann og brød. Det er helt kaos, med masse folk. Familien min er veldig redde.

Han har sendt en rekke e-poster til UD, Utlendingsdirektoratet og ambassaden, men uten å få svar på om familien kan få hjelp.

– De bare sender at de vil hjelpe norske statsborgere, men jeg får ingen svar om familien min. Jeg håper de kan hjelpe oss, for hvis ikke er jeg ganske sikker på at vi kommer til å bli drept.