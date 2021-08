Landslagsbråk i England: Liverpool vil nekte kvartett å dra

Se Liverpool nedsable Burnley i videovinduet øverst.

Spillere som skal av gårde til rødlistede land må i karantene i ti dager når de kommer tilbake til Storbritannia, ifølge The Guardian.

Det gir blant andre Liverpool hodebry. Merseyside-klubben har flere nøkkelspillere som i utgangspunktet skal spille landskamper i rødlistede land, deriblant Mohamed Salah.

Mandag opplyste Det egyptiske fotballforbundet at de har fått et brev fra Liverpool der klubben beklager at de ikke kan slippe stjernespilleren til den kommende landslagssamlingen, i en uttalelse gjengitt av The Times.

Det skal først og fremst gjelde hjemmekampen mot Angola. Liverpool har angivelig ingen innvendinger mot å la Salah spille bortekampen mot Gabon 5. september, ettersom landet er på den gule listen og han da vil slippe karantene.

Avisen melder at Liverpool har gitt beskjed om at de heller ikke vil slippe Alisson Becker, Fabinho og Roberto Firmino. Brasil skal spille mot Argentina, Chile og Peru neste måned, og samtlige land er på Storbritannias rødliste, skriver The Times.

Karantenereglene til reisende fra Brasil kan påvirke flere andre Premier League-spillere. Éderson og Gabriel Jesus (Manchester City), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds), Thiago Silva (Chelsea) og Richarlison (Everton) er alle med i troppen.

Hittil skal den britiske regjeringen ikke ha gitt signaler om at det vil bli gitt unntak for Premier League-spillerne.

Liverpool har sammen med andre medlemmer av Den europeiske klubbforeningen (ECA) søkt om unntak, men uten at Premier League og den britiske regjeringen har kommet til en enighet, skriver The Guardian.

I tidligere landslagspauser under pandemien har Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) tillatt klubbene å holde på spillerne sine dersom de måtte i karantene etter hjemreisen.

I forrige uke meldte Daily Mail at unntaket er opphevet foran landskampene i september.

– Den midlertidige endringen var på plass til april 2021, og er ikke lenger i kraft. Den er heller ikke mente å tre i kraft i september, sa en talsperson til avisen.