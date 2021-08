Moxnes i strupen på Vedum: – Risikerer å bli valgkampens tåkefyrste

– Vedum risikerer å bli valgkampens tåkefyrste. De var knallharde mot Høyre-regjeringa i mange år, så har de brukt sommeren til å åpne døra for å gi makt til Høyre etter valget, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Slik forklarer han Senterpartiets fall på målingene.

– Flertallet kan ryke

– Hvis Senterpartiet fortsetter flørten med Høyre, så kan de ende opp med å rote bort hele seieren. Flertallet kan ryke og Erna Solberg kan få fire nye år, sier Moxnes.

Det var i juli Vedum gjorde et intervju med Aftenposten der han åpnet for å finne enighet med borgerlige parti på flere viktige felt. Også overfor TV 2 har Vedum understrekt at han ikke er opptatt av partienes navn og gjerne samarbeider på kryss og tvers.

Senterpartiet selv mener partiet er veldig tydelig på hva de ønsker.

– Vi ønsker å bytte ut dagens regjering med Høyre og støttepartiet Frp. Vi vil gjøre det fordi de har gjennomført tidenes sentralisering og har gjort hverdagen vanskeligere for dem som har minst. Vi vil bytte ut dagens Høyre-regjering med en regjering av Senterpartiet og AP. Men dette tror jeg nok Moxnes egentlig vet allerede, sier Vedum.

48 milliarder i økte skatter

Den gamle rødgrønne regjeringen med Ap, Sp og SV er på denne målingen to mandater unna å miste flertallet. Da kan Ap-leder Jonas Gahr Støre bli avhengig av Rødt eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall.

Rødt er åpen for å lage en samarbeidsavtale med en Støre-ledet regjering, men ikke uten krav.

– Vi vil få ned forskjellene. Da må skattene for de rike opp, sier Rødt-lederen.

– Hvor mye skal skattene opp?

– I 2025 må skattene for de rikeste være 48 milliarder mer enn i dag. Skattene må opp for å sikre velferden, sier Moxnes.

Men det vil ikke Ap-lederen bli med på.

– Eh, nei. Det vil jeg ikke. Vi har et ansvarlig opplegg på skatt der de med under 700.000 i årsinntekt skal få reduksjoner, og de over skal få noe mer i skatt. Vi kommer ikke til å bli dratt i noen uansvarlig retning av partier som ønsker det, sier Støre til TV 2.