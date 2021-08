Gastromatdrømmen gikk i oppfyllelse

Da TV 2 stilte spørsmålet om hvor gastromatkrydderet hadde tatt veien i mai- 2019, tok det fyr i sosiale medier og etterspørselen etter krydderet tok helt av. Folk begynte å selge krydderbøsser på Finn.no til blodpris, og Gastromatkrydderet ble en stor snakkis i Norge.

Maskinen som produserer blandingskrydderet ble reparert et år senere og det etterlengtede krydderet havnet tilbake i butikkhyllene til kundenes store begeistring.

Gastrogull

Nå jubler fansen av krydderet på ny, for denne uken startet produksjonen av potetgull med smak av Gastromat, med det klingende navnet Gastrogull.

Idéen til potetgullet var det Eirik Grønseth (45) fra Hommelvik utenfor Trondheim som kom med.

Han startet Facebookgruppa; «Potetgull med Gastromat - vi har trua!!» for fem måneder siden.

– Jeg satt hjemme en lørdag og kjedet meg og hadde ikke noe å gjøre. Da tenkte jeg at jeg lager en Facebook-gruppe på tøys for venner og kjente. Jeg la ut en link på siden til Gastromat, og siden begynte ballen å rulle, forteller Eirik til TV 2.

GASTRO-GLEDE: Fra venstre, daglig leder i Gastromat AS, Rune C. Høydahl, Eirik Grønseth og fabrikksjef Vetle Misje, Den lille chipsfabrikken. Foto: Christopher Fornebo/TV 2

God idé

Denne uken strømmet det poser med potetgull påført gastromatkrydder ut på samlebåndet til Den lille chipsfabrikken i Kristiansand. Eirik tok kontakt med daglig leder, Vetle Misje hos chipsprodusenten på Sørlandet, som tente på Gastrogull-idéen hans.

DEN LILLE CHIPSFABRIKKEN: Daglig leder Vetle Misje syntes Gastrogull var en god idé. Foto: Christopher Fornebo/TV 2

– Vi lagde en test først og det ble så vellykket at vi tenkte at dette er bare noe vi må gå videre med. Det har vært et utrolig spennende prosjekt og vi synes det er moro med engasjementet der ute. Dette er en vannvittig god idé, sier Misje.

Utsolgt på en dag

Potetgullet er det Gastromat i Sande som distribuerer ut til kundene fra deres egen nettbutikk, og allerede på første salgsdag ble 20.000 Gastrogull-poser solgt i en fei.

Etter denne ukens elleville pågang skal det produseres 25.000 poser neste uke, slik at flere av fansen får smake. I første omgang er det kun en lokal butikk i Sande som skal selge potetgullet, men man håper på sikt at produktet blir å finne i butikkhyller landet rundt.

GASTROGULL: Potetgullet pakkes på fabrikken i lett gjenkjennelig Gastromat-poser. Foto: Christopher Fornebo/TV 2

– For meg så er de tallene her helt ellevillt. Først snakket vi om 10.000 og når potetgullposene forsvinner så raskt, så er dette svært gøy for oss. Serveren for nettbutikken vår kræsjet på tirsdag, så det er ingenting å si på etterspørselen, sier daglig leder i Gastromat AS, Rune Høydahl til TV 2.

Gastrogull

Navnet på det nye potetgullet til Gastromat, ble til etter forslag på Facebook-siden til Eirik. Det klingende navnet har blitt godt mottatt på krydderfabrikken i Sande i Vestfold.

GASTROMAT-SJEF: Rune C. Høydahl har travle dager med å distribuere Gastrogull til fansen. Foto: Christopher Fornebo/TV 2

– Etterhvert så begynte vi tre som jobber her å bruke navnet Gastrogull. I starten syntes vi kanskje det var litt rart, men navnet har bare vokst mer og mer på oss og alle synes det er et veldig kult navn nå, forteller Høydahl.

Unikt utviklet produkt

Eirik Grønseth kom med ideén til potegullet i april , og med påtrykk fra sin Facebook-gruppe gikk potetgulldrømmen hans i oppfyllelse. Denne uken var han spesielt invitert til Den lille Chipsfabrikken i Kristiansand hvor han tok del i produksjonen og fikk smake på potetgullet han har vært med på å skape.

FACEBOOKGRUPPE: Eirik Grønseth hjemme i Hommelvik utenfor Trondheim der Facebookgruppa ble etablert i april. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– At det nå lages, det som startet som en drøm for fire og en halv måned siden er kult. Det som er ekstra bra er at det kommer fra forbrukerne og grasrota. Man hadde aldri trodd at noen skulle ta et innspill fra oss, for det er det jo produktutviklere til, sier Grønseth.