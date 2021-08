Siktet for Lindeberg-drapet i 2015 – nekter straffskyld

Mannen som i juli ble utlevert til Norge og siktet for drapet på Muhammad Shahzad Aslam (40) på Lindeberg i 2015, har begjært seg løslatt. Han nekter straffskyld for drap.

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, til TV 2.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i Kroatia 18. juli i år og utlevert til Norge etter fem dager. Da hadde han vært internasjonalt etterlyst i flere måneder.

Politiet mener at mannen skjøt Muahammad Shahzad Aslam ti ganger i hodet på Lindeberg 11. april i 2015, da familiefaren skulle hente noe i bilen sin. Politiet har beskrevet drapet som en ren henrettelse.

ÅSTEDSARBEID: Formiddagen etter drapet var det mye politifolk ved og rundt drapsåstedet. Foto: Henrik Skolt / NTB

Siden pågripelsen har ikke advokat Nakstad villet si noe om hvordan mannen stiller seg til politiets drapssiktelse. Fredag, da politiet gikk til retten for å få ham varetektsfengslet i åtte nye uker, begjærte han seg imidlertid løslatt.

– Jeg kan opplyse om at han nekter straffskyld, men jeg ønsker ikke å si noe om saken utover det, sier Naktad.

TV 2 er kjent med at flere personer tidligere har vært siktet i saken, men at disse siktelsene siden er henlagt. Politiet bekreftet i juni at mannen i slutten av 30-årene per nå er den eneste siktede.

Påtaleansvarlig Henrik Rådal i Oslo politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag.