Forsvaret bekrefter: Norsk personell i militære evakueringsfly fra Kabul

Etter at Taliban mandag advarte vestlige styrker mot å bli lenger i landet enn fristen 31. august, er evakueringene fra Kabul blitt til en kamp mot klokken.

Dramatiske og kaotiske scener har utspilt seg på Kabuls internasjonale flyplass etter at Taliban inntok hovedstaden 14. august.

En amerikansk lastemester hjelper evakuerte om bord i et C-17 transportfly lørdag. Foto: US AIR FORCE/Reuters/NTB

16.000 evakuert siste døgn

Minst 5.000 mennesker befant seg mandag inne på flyplassen i håp om å få plass på et fly. Det har vært skuddvekslinger ved flyplassen de siste dagene, og USA ber egne borgere holde seg unna.

16.000 mennesker er evakuert fra flyplassen i Kabul siste 24 timer, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Militære C-17 transportfly spiller en svært sentral rolle i den krevende evakueringsoperasjonen som pågår. Den internasjonale luftbroen har forflyttet 37.000 mennesker ut av landet siden 14. august.

Natt til lørdag la en CBS-journalist ut et bilde av en norsk soldat som holder en baby i armene. Bildet ble tatt på et evakueringsfly på vei fra Kabul til Tbilisi.

En norsk soldat med et afghansk spedbarn i armene. Foto: @EenaRuffini/CBSNews

Basert i Ungarn

Det er norske besetningsmedlemmer i C-17-flyene, bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Vi har nordmenn om bord på SAC HAW-flyene som går fra Kabul til Tbilisi, sier major Brynjar Stordal i FOH til TV 2.

Av hensyn til operasjonen, vil FOH ikke oppgi antall nordmenn.

Et C-17 fra HAW-programmet på oppdrag for det norske forsvaret i 2017. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvarets forum

Ifølge Luftforsvaret har Norge 18 stillinger i den flernasjonale luftvingen «Strategic Airlift Capability Heavy Airlift Wing» (SAC HAW), som er stasjonert på Papa Air Base i Ungarn.

Multinasjonal besetning

Norge er deleier i tre C-17 Globemaster III, som er strategiske transportfly med langt større kapasitet enn Hercules-fly.

– Det er 12 ulike nasjoner inkludert Norge som samarbeider og er deleier i denne kapasiteten. De utfører oppdrag over hele verden. Norge kan disponere opptil 400 timer årlig på C-17, sier major Stian Roen i Luftforsvaret til TV 2.

Han legger til at besetningene er multinasjonale.

– Crewene som flyr er multinasjonale, det vil si at det ikke er en nasjon som flyr ett oppdrag, men at crewene settes opp flernasjonalt. Crewene består av flygere og lastemestere og annet mannskap ved behov. Det er 12 år siden HAW-programmet startet, med tre C-17. De har utført mange viktige oppdrag gjennom disse årene, sier Roen.

Et C-17 fra det multinasjonale HAW-programmet på Schipol. Foto: KOEN VAN WEEL/ANP/NTB

Flere tusen afghanere har flyktet fra Kabul, og afghanske barn er blant de som er evakuert i luftbroen til Norge. Norske, svenske og danske myndigheter jobber på spreng for å evakuere personer fra Kabul.

Lørdag morgen landet nok et fly med norske borgere som har blitt hentet hjem fra Afghanistan. Blant de evakuerte var Afghanistankomiteens landdirektør Terje Watterdal.

Han sier at han så afghanske barn som var blitt adskilt fra foreldre og familie.

– Barna var alene og overgitt. De var på feltsykehuset hele dagen jeg var der, og hadde vært der hele dagen før. De hadde vært der minst i to dager. Man hadde jobbet mye for å finne familien, og det var to barn de fant familien til, sier Watterdal til TV 2.

– Fantastisk innsats

Ifølge Watterdal var det mellom 10 og 12 barn. Noen av dem såpass store at de selv kan fortelle hva de har vært gjennom.

Mandag ankom det fjerde flyet med evakuerte norske borgere og andre som har tilknytning til landet.

– Jeg er helt sikker på at norske myndigheter kommer til å gjøre alt de kan for å gjenforene barna med foreldre. Forsvaret har gjort en fantastisk innsats, og de kommer til å gjøre det de kan for å gjenforene foreldre og barn. Det er lettere nå når barna er trygge, sier han.

Arne Strand, Afghanistan-kjenner og forsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen, sier at det er til barnas beste å få dem ut av konflikten som pågår.

– I utgangspunktet tror jeg det er lurt å få barn i beskyttelse. Det kan oppstå problemer med å komme i kontakt med familier, men det viktigste nå er å sikre barnet. Når det er store mengder mennesker på flukt, blir mange skilt fra sine foreldre. Det så vi også i Syria, sier Strand til TV 2.