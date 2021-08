Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Jeg lurer på en ting, du som har jobbet med bil i mange år: Hvordan kan tre verksteder med samme eier ta tre helt forskjellige priser?

For moro skyld spurte jeg om registerreim bytte + alt som hører med, på min Skoda Octavia 2015-modell.

Jeg fikk et tilbud på 8.500 kr i Strømstad, 13.100 kr i Uddevalla, og hele 18.000 kr i Trollhättan i Sverige.

Alle verkstedene har samme eier, er samme kjede (merkeverksted) i Sverige.

Hva kommer dette av? Ville trodd Strømstad var dyrest siden de kunne tjene litt ekstra på Harryfolket … Merkeverksted i Norge skal ha 14.200 kr og et Bilxtra verksted 8.000 kr her hjemme. Mvh. Espen.

Benny svarer:

Heisann Espen – ikke vanskelig å forstå at du stusser litt over dette. Forskjellene er enorme her. Vi snakker mer enn 100 prosent forskjell hos billigste og dyreste verksted.

Dette viser, nok en gang, at det er smart å sjekke litt rundt – og ikke bare velge første og beste tilbud.

Det er vanskelig for meg å si noe helt bestemt om hva dette kan komme av, uten å ha sett de konkrete tilbudene fra de ulike verkstedene.

Én ting er jo timepriser som kan variere noe fra sted til sted. I og med at det er samme kjede/merkeforhandler, vil jeg anta at prisen på delene er tilnærmet lik hos de forskjellige. Det er også grunn til å anta at en merkeforhandler bruker originaldeler. Det bør de gjøre, etter min mening.

En så alminnelig jobb som å bytte registerreim bør også ha en standardisert tid. Det vil si at de ulike verkstedene fakturerer for samme antall timer som går med til å gjøre jobben.

Dermed burde pristilbudene ikke sprike så mye som det de gjør i ditt tilfelle.

Kan være forskjell i jobben som gjøres

Eneste noenlunde rimelige forklaringen jeg har på dette er at de ulike verkstedene legger ulike ting i din forespørsel om «alt som hører med».

Jeg tipper at billigste tilbud er kun registerreim-bytte. Men at det dyreste tilbudet må være med «full pakke» med nye spennruller, strammere, vannpumpe og kanskje simmringer og slike ting. Dermed er det både flere deler og også en vesentlig mer omfattende jobb som gjøres. Noe som i sum gir en betydelig forskjell. Ikke bare i pris, men også i hva som faktisk gjøres med bilen din mens den er på verkstedet.

Som nevnt, dette er bare en teori fra min side. På den annen side kan jeg ikke forstå annet enn at dette må være en betydelig del av årsaken til prisdifferensen. I tillegg er dette er en ganske vanlig problemstilling som definitivt skaper forvirring blant forbrukerne.

Skal slike prissammenlikninger bli riktige og rettferdige, må man få spesifisert prisen på alle medgåtte deler og antall timer som jobben tar. Da først kan man se om man faktisk sammenligner epler og epler, eller epler og bananer.

Mitt tips til både deg og alle andre som innhenter pristilbud er derfor å få dette spesifisert nøye, for å gjøre en så korrekt sammenlikning som mulig.

At det er penger å spare på å sjekke pris hos flere tilbydere er det derimot ingen tvil om.

Ønsker deg uansett lykke til med å få ny registerreim på din Skoda. Det er viktig å få den byttet, både til rett tid og til riktig pris.

