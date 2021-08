Klopp med advarsel til Haaland: – Noe han må tenke på

RÅD: Jürgen Klopp har gitt Erling Braut Haaland et råd i et intervju i tyske Bild.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har uttalt seg om Erling Braut Haaland i et ferskt intervju med den tyske avisen Bild.

Den tyske treneren, som var trener for Haalands nåværende klubb Borussia Dortmund fra 2008 til 2015, roser den norske målmaskinen.

– Det er selvfølgelig en fare med et så ekstraordinært talent. Gutten er en naturkraft. Da han feiret et mål kastet han ballen i bakken og jeg var ikke sikker på om det ble hull i bakken eller ikke, sier Klopp.

Samtidig kommer treneren med en advarsel til Haaland når det gjelder kroppsspråket på banen. Den norske landslagsspissen har tydelig vist sin frustrasjon når Dortmund slipper inn mål, senest mot Bayern München i den tyske Supercup-finalen.

– Om de slipper inn bakover, er det gjort noe feil fremme i banen. Det er også noe han tenke på i slike situasjoner. Samtidig, han er fortsatt ung og kan fortsatt utvikle seg.

– Jeg liker energien

Haaland er en av de mest ettertraktede fotballspillerne i verden og neste sommer iverksettes en utkjøpsklausul på drøye 750 millioner kroner. Da ser Klopp for seg at de fleste storklubbene vil prøve seg på nordmannen.

– Før eller siden vil det være diskusjoner med store klubber. Jeg vet ikke om det vil være tilfellet neste år, men da må i alle fall Dortmund stå i mot.

På direkte spørsmål om Liverpool vil forsøke seg, svarer Klopp at han ikke har Haalands nummer.

– Han er bare en veldig interessant spiller. Jeg liker virkelig energien han tar med seg ut på banen. Samtidig, han vil nok være ønsket av de fleste storlagene.

Varierende sesongstart

Etter pangåpningen med 5-2-seier over Eintracht Frankfurt, der Haaland scoret tre og hadde to målgivende, har det gått tråere for Borussia Dortmund.

Først tapte de gule og svarte 3-1 mot Bayern München i den tyske Supercup-finalen før Freiburg tok en overraskende 2-1-seier mot Haalands lag i helgen. Der var ikke nordmannen involvert i bortelagets scoring.

Borussia Dortmunds neste kamp er fredag 27. august mot Hoffenheim. Det blir også den siste kampen før Norge møter Nederland på Ullevaal i VM-kvalifiseringen.