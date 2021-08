29 demonstranter pågrepet etter å ha sperret trafikken

Søndag varslet klimaaktivist-gruppa Extinction Rebellion at «opprøret var i gang». Mandag formiddag tok en gruppe aktivister seg inn i foajeen til Olje- og energidepartementet.

I løpet av ettermiddagen dro mange av demonstrantene videre for å aksjonere i trafikken, både ved Ankerbrua og Majorstukrysset.

AKSJONERER: Etter å ha oppsøkt departementet dro flere av demonstrantene videre til Majorstuenkrysset, Foto: Thea Ødegården/ TV 2

– Vi har fått bekreftet at det er noen demonstranter som har stilt seg opp i krysset, så vi har sendt noen mannskaper dit, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2.

Mange av demonstrantene nektet å flytte seg, og politiet har nå pågrepet totalt 29 personer.

Trafikken flyter nå tilnærmet normalt på Ring 2 ved Majorstua.

Tok seg inn i departementet

Like før 12.30 ble politiet varslet om at 16 demonstranter hadde tatt seg inn i Olje- og energidepartementet.

– De bare sitter i resepsjonen og er ikke noe vanskelige, de er medgjørlige. Enn så lenge får de sitte der, og så holder vi en løpende dialog med departementet og demonstrantene, sier Syljus.

– De får lov til å bli sittende inne i bygget?

– Hvis departementet ytrer et ønske om at de fjernes, så vil politiet bistå med det, men enn så lenge får de bli. Vår oppgave på stedet er nå å ivareta ro og orden. Og så følger vi situasjonen videre, sier Syljus.

Olje- og energidepartementet bekreftet til TV 2 at demonstrantene kun oppholdt seg i resepsjonen, og at ingen av demonstrantene kom seg inn i sikker sone.

Det var også flere demonstranter utenfor departementet, og dørene til bygget ble derfor lukket.

Extinction Rebellion demonstrerte i og utenfor bygget til Olje- og energidepartementet. Foto: Live Wold / TV 2

Sperret Equinor-anlegg

Extinction Rebellion krever at Norges nye regjering umiddelbart «stanser norsk oljeleting, beslutter stans i olje- og gassproduksjonen innen 2025 og omstiller norsk økonomi til å møte menneskelige behov innenfor jordas tålegrenser, selv om det betyr å gi slipp på økonomisk vekst».

– Norske politikere sitter med kunnskapen om klimakrisen, samt de nødvendige endringene som må gjennomføres for å kunne lindre krisens omfang. Endringene skjer langt ifra raskt nok, og tiden er i ferd med å renne ut, skriver gruppen på sine nettsider.

I forrige uke sperret aksjonsgruppen innkjørselen til oljeanlegget Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

– Vi stenger ned her for å markere at oljealderen i Norge må ta slutt, sa Torleif Torgersen, en av demonstrantene ved Equinor-anlegget.

Demonstranter tok seg inn i resepsjonen i bygget hvor Olje- og energidepartementet holder til. Foto: Extinction Rebellion

– CO2 som kommer i atmosfæren har en forsinkelse på 15-20 år før selve oppvarmingen skjer. Det vil si at vi ikke ser resultatene av CO2-utslippene ennå. Likevel mener Equinor og staten at vi skal fortsette å lete etter mer olje, sa Torgersen.

Bru: – Synd

Olje- og energiminister Tina Bru (H) møtte selv demonstrantene utenfor departementet.

UENIG: Olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er synd at demonstrantene tyr til sivil ulydighet og at denne gruppen tar til orde for at demokratiet er problemet og vil flytte makt fra folkevalgte organ til det de selv mener er riktig, sier hun i en kommentar.

Hun er uenig i måten demonstrantene går frem på.

– Jeg pratet med dem om dette og uttrykte at jeg er sterkt uenig i det. Jeg er altså uenig i virkemidlene deres, men deler sterkt bekymringen for klimaendringene og hva det vil føre til om vi ikke klarer å intensivere kampen mot dette globalt. Vi kommer aldri til å lykkes i kampen mot klimaendringene om vi skroter demokratiet på veien.

Listhaug reagerer

I et intervju med TV 2 Nyhetskanalen reagerer Frp-leder Sylvi Listhaug på at demonstrantene gikk inn i Olje- og energidepartementet.

– Jeg synes det er en stor skam at man går inn i departementet her. De burde vært fjernet og kastet ut, for å si det rett ut, hvis de har gått inn der ulovlig. Det er fint med engasjement, men man må faktisk holde det innenfor lovlighetens grenser, og ikke drive på med pøbelskap, som jeg synes dette delvis er.

REAGERER: Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Stian Lysberg Solum

– Her ser vi engasjert ungdom som står og roper «Det haster». Synes du dere gjør nok og hører dere på det ungdommene ber om her?

– Ja, vi ønsker å kutte utslipp, men vi må også ha med oss hodet på veien. Norge står for 0,5 promille av verdens utslipp. Kina og India øker sine utslipp hvert år med ti ganger Norges totale utslipp. Det de ønsker er å legge ned Norges viktigste næring, som sysselsetter rundt 200.000 mennesker direkte og indirekte, som har gitt oss den velferden som vi har og som bidrar til å kutte utslippene i Europa ved at vi sender gass dit som erstatter skitten kull.

– En stor kostnad

Justispolitisk talsperson Peter Frølich fra Høyre mener aksjonistene fra Extinction Rebellion er miljøekstremister uten respekt for demokratiet.

RISTER PÅ HODET: Peter Frølich (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aksjonistene gikk mandag formiddag fra Vigelandsparken ned til Oslo sentrum, der de gikk inn i bygget som blant annet huser Olje- og energidepartementet.

– Dette er ytterliggående klimaekstremister uten respekt for demokratiet. Disse folkene kan du få billig av meg. Aksjonene har også en stor kostnad. Politiet tvinges til å bruke tid og ressurser på disse tullingene, sier Frølich til NTB.

Han peker på at aksjonistene har planlagt flere aksjoner hvor de ønsker å bli arrestert.