Overgangsboom for Solbakkens menn: Hele 17 spillere har byttet klubb

I morgen tar Ståle Solbakken ut troppen til de kommende landskampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar. Det kan du se direkte på tv2.no.



Til den samlingen, som starter førstkommende mandag, vil det møte opp en landslagsgjeng som har vært gjennom store forandringer i løpet av sommeren.

Siden forrige landslagssamling har nemlig hele 17 spillere byttet klubb (se faktaboks).

– Det er veldig mange som har byttet klubb, og det er jo det en grunn til. Flere har slitt med spilletid, og flere har fått en oppgradering. Og det siste har jo Ståle Solbakken etterlyst. Om landslaget skal prestere godt nok, så trenger vi flere spillere som spiller på et høyt nivå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Disse har byttet klubb Ørjan Håskjold Nyland (Norwich til Bournemouth), Per Kristian Bråtveit. Kristoffer Klaesson (Groningen til Nimes), Birger Meling (Nimes - Rennes), Haitam Aleesami (Rostov - Apollon), Martin Linnes (Galatasaray - Molde), Jonas Svensson (AZ Alkmaar - Adana Demirspor), Kristoffer Ajer (Celtic - Brentford), Leo Østigård (Coventry - Stoke), Stefan Strandberg (Ural - Salernitana), Fredrik Aursnes (Molde - Feyenoord), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg - Ferencvaros), Martin Ødegaard (Real Madrid til Arsenal), Mohamed Elyounoussi (Celtic - Southampton), Jens Petter Hauge (Milan - Eintracht Frankfurt), Joshua King (Everton - Watford) og Aron Dønnum (Vålerenga - Standard Liege).

Han mener det er spesielt en ting ved dette overgangsvinduet som landslagssjef Ståle Solbakken bør være fornøyd med.

– Det største problemet til landslaget og Ståle Solbakken har vært det defensive. Med Kristoffer Vassbakk Ajer til Premier League, med Stefan Strandberg til Serie A og med Birger Meling som har oppgradert klubben sin i Frankrike, så tror jeg Ståle Solbakken er veldig fornøyd med klubbvalgene til forsvarsspillerne sine, sier Jesper Mathisen.

Vil ha spillere i topp fem-ligaene

Selv har Ståle Solbakken i lang tid vært klar på at han ønsker seg flere norske spillere i de største ligaene. Under forrige landslagssamling skrev TV 2 at Norge på det punktet ligger langt bak sammenlignbare land når det kommer til spilletid.

I så måte er det ingen tvil om at overgangen til Kristoffer Vassbakk Ajer fra Celtic til Brentford er den overgangen i løpet av sommeren som gleder landslagssjefen mest .

– Jo flere spillere vi får i topp fem-ligaene, jo større er sjansene for å utrette noe stort. Akkurat der halter vi litt nå, men med Kristoffer sin overgang tar vi et sånt steg som vi håper flere kan gjøre senere med spilletid som fasit, uttalte Solbakken nylig til TV 2.

BEDRE BAKOVER: TV 2-ekspert Jesper Mathisen har vært klar på at landslagets største utfordring har vært det defensive. Nå tror han Ståle Solbakken jubler over det som har skjedd i sommerens overgangsvindu. Foto: Geir Olsen

Selv om nesten halve laget til Solbakken har byttet klubb i sommer, påpeker Jesper Mathisen at det viktigste uansett er at nøkkelspillerne får spilletid.

– Nå har i alle fall Strandberg og Ajer kommet seg til en topp fem-liga. Så får vi håpe at de presterer på et høyt nivå og bidrar til å løfte landslaget ytterligere, sier Mathisen.

I fjor slet spillere som Jens Petter Hauge, Joshua King og tidvis også Martin Ødegaard med det. Alle disse bør ha langt bedre forutsetninger for spilletid nå

Selv om hele 17 spillere allerede har byttet klubb, forventer Jesper Mathisen at flere gjør det samme. Sander Berge og Alexander Sørloth har begge blitt linket bort fra sine klubber. Spesielt sistnevnte virker å ligge an til et klubbskifte.

– Det vil nok fortsatt være bevegelse rundt de norske spillerne. Spesielt for Alexander Sørloth sin del er det viktig at han finner en klubb som gir han tilliten han trenger. I såfall vil han bli en kjemperessurs for Ståle Solbakken, sier Jesper Mathisen.