Moderator i OnlyFans forteller om plattformens mørke side

Det slo ned som en bombe da OnlyFans i forrige uke annonserte at de vil forby seksuelt innhold fra 1. oktober. Om lag 130 millioner brukere verden over legger igjen enorme summer på nettstedet som i stor grad formidler pornografiske bilder og videoer, og det har blitt svært populært i Norge.

TV 2 har fortalt flere historier om norske influensere som ser på produksjon av lettkledde bilder eller seksualisert innhold for plattformen, som en god inntektskilde.

OnlyFans har blitt kjent som et sted der kjendiser kan kommunisere med tilhengere, og også som en plattform der sexarbeidere kan legge ut og få betalt for innhold på et relativt trygt vis, siden de kan kontrollere hvem som får være betalende abonnenter på innholdet deres.

Overgrep, vold og snikfilming

Men det kontroversielle nettstedet har en mørk side.

BBC har fått tak i lekkede interne dokumenter, og har intervjuet moderatorer i OnlyFans som forteller hva de daglig kommer over hos brukere.

Seksuelle overgrep mot barn er et gjentakende problem. Også sexvideoer som involverer hunder, vold, våpen, eller folk som ikke vet de blir filmet, selges.

En bruker filmet forsøk på å få hjemløse til å ta imot betaling for sex, ifølge BBCs gransking.

Det er også avdekket at enkelte brukere er barn ned i tiårsalder.

Kan være straffbart

Advokat John Christian Elden har tidligere forklart at det kan være straffbart å bestille visse typer videoinnhold slik at man på så måte bestiller selve handlingen.

– Tilbyderen kan ikke straffes, men det er et spørsmål om formidleren og kjøperen i visse tilfeller kan straffes, forklarte Elden til TV 2 i forrige uke.

En moderator som har uttalt seg anonymt til BBC forteller at han enkelte dager kunne se opp til 2000 bilder eller videoer mens han lette etter ulovlig innhold. Han brukte en liste nøkkelord for å søke i biografier, poster eller private meldinger.

– Visse innholdsprodusenter sjekkes ikke av moderatorer så ofte som de burde, selv om de tidligere har vært utestengt fra siden på grunn av brudd på reglene, sier moderatoren.

Han forteller at OnlyFans mente han over-modererte. Spesielt når det kom til seksuelt innhold som involverte en tredjepart – altså personer som selv ikke var registrert som bruker hos OnlyFans.

Averterer prostitusjon

Plattformen brukes også hyppig til å avtale fysiske møter, og noen selger seg selv til høystbydende i en budkonkurranse. Prostitisjonsbyråer bruker også tjenesten for å reklamere for sine ansatte – som gjerne er ofre for menneskehandel.

Emneord som PPM (pay per meet), CashMeets, Book me, IRL Meet, scort, sjekkes, men BBC skriver at de vet om 30 brukere som averterer på denne måten. De var fremdeles ikke slettet ti dager etter rapportering.

Ordlisten moderatorene jobber ut fra er hovedsaklig på engelsk. Det vil si at man har mye mindre kontroll på kontoer som bruker andre språk.

Diskriminerer etter popularitet

I interne dokumenter datert 2021, står det at OnlyFans anbefaler moderatorer å gi fem advarsler før de stenger en konto. Det står også at moderatorene oppfordres til behandle kontoer ulikt ut i fra hvor populære de er. Det vil si at en bruker med mange følgere kan slippe unna med drøyere innhold, enn en mer upopulær bruker.

– Det er en diskriminering av brukere. Det viser at pengene er prioriteten, sier moderatoren BBC har snakket med.

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.

Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.

Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.

Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

OnlyFans tar 20 prosent av fortjenesten til de som produserer innholdet

Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Plattformen har også blitt en arena hvor man avtaler sextreff mot betaling.

OnlyFans oppgir å ha 130 millioner brukere, hvorav 2 millioner legger ut innhold til abonnenter. Disse har til sammen tjent 5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 45 milliarder kroner.

Under press fra parnere

Det at OnlyFans nå skal skjerpe reglene, har ikke noe å gjøre med ny innsikt eller moral å gjøre. Det er pengene som styrer. Selskapet er under press fra partnere som håndterer overføringen av penger for OnlyFans, ifølge en talsperson for nettstedet.

OnlyFans håper endringen vil få nye investorer på banen, og at de får innpass via bibliotekene til Apple eller Google, som forbyr pornografi.

Selskapet har forsøkt å distansere seg fra forbindelsen med pornografi, blant annet ved å lansere en strømme-app for innhold om ting som trening, matlaging, humor og musikk.

Har du selv brukt OnlyFans eller delt nakenbilder på nett og angret senere?Kontakt TV 2s journalister på frida.hessen@tv2.no eller mari.five@tv2.no.