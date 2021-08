– Har ikke engang skriftlig bekreftelse på at Nederland slipper inn i landet

Ni dager før storkampen på Ullevaal, der Norge tar imot Nederland til VM-kvalik, er det fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål når det gjelder logistikken og planleggingen rundt opppgjøret.

Av de mer grunnleggende tingene for å kunne arrangere kampen er at Nederland faktisk står på motsatt banehalvdel når kampen sparkes i gang kl 20.45 onsdag 1. september - men også her mangler en skriftlig bekreftelse på at oransjetrøyene får unntak fra de norske karantenereglene.

TIL ULLEVAAL: Virgil van Dijk og Nederland møter Norge 1. september, men NFF kan fortsatt ikke vise til en skriftlig bekreftelse på at de slipper inn til kampen. Foto: Vasily Fedosenko

– Nederland har foreløpig ikke adgang til riket. Vi stresser, og har fått muntlig bekreftet at det går i orden, men det like fullt krevende når vi står halvannen uke før kamp og ikke engang har fått en endelig avklaring på det, sier NFFs direktør for toppfotball, Lise Klaveness.

16. august sendte NFF og toppfotballsjef Lise Klaveness det foreløpige siste brevet til Kulturdepartementet, med kopi til statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

I brevet ba de blant annet om:

en ny vurdering av avslaget på søknaden om å slippe inn 75 prosent av tilskuerekapasiteten på Ullevaal Stadion (ca 20 000 tilskuere).

en forskriftsendring der begrensningen på maks 7000 tilskuere tas ut, og at det generelt gis tillatelse til maks 50 prosent av kapasitet på stadion.

Nok en landskamp flyttes til utlandet

Men noe svar på dette har ikke kommet, og Klaveness fortviler over den manglende kommunikasjonen og dialogen med myndighetene.

FÅR IKKE SPILLE PÅ ULLEVAAL: Caroline Graham Hansen og fotballjentene skulle møtt Armenia på Ullevaal 16. september, men kampen må trolig flyttes ut av landet. Foto: Terje Pedersen

– Vi er frustrerte. Vi prøvde å sende brev for noen måneder siden, for å kunne ha en tett og løpende dialog inn mot kampene i september. Men her står vi halvannen uke før kamp, og har ikke engang en skriftlig bekreftelse på at Nederland kommer inn i landet. Det sier litt om den totale logistiske utfordringen, og hvor langt unna toppidrettens krav vi er, når vi ikke har fått en avklaring på det, sier Klaveness.

Hun opplyser at forbundet nå ser seg nødt til å flytte nok en landskamp ut av landet, denne gangen kvinnenes planlagte kamp mot Armenia på Ullevaal 16. september.

– Det er fordi vi er avhengig av unntak fra smittekarantene. Armenia er trolig vaksinert med Sputnik-vaksinen, som ikke er godkjent i Norge. Vi kan ikke gå inn til en landskamp med stor risiko for kaos og avlysning. Det går ikke, sier Klaveness.

Norge er det eneste landet i Europa som i år har flyttet landskampene sine til utlandet, deriblant hjemmekampen mot Tyrkia, der Ståle Solbakken & co tapte 0-3 på et folketomt stadion i Malaga.

– Det er tungt å stå uten helt grunnleggende avklaringer som gjør oss trygge på at kampen kan gå som planlagt, halvannen uke før avspark. Samlet sett taper vi terreng på mange områder sammenlignet med våre konkurrenter. Vi har hatt de strengeste restriksjonene av alle. Da kan vi i hvert fall ha tidlig dialog, men også der taper vi marginer. Samlet sett vil jeg si at toppidretten har fått uforholdsmessige inngripende restriksjoner mot seg. Vi blir ikke lyttet til. Opplevelsen vår er at det blir oppfattet som støy, men dette er grunnleggende ting som må være på plass for at vi skal kunne arrangere landskamper, sier Klaveness.

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturdepartementet, Simon Stjern, opplyser at brevet fra NFF og NIF fortsatt er til behandling.

«Usikker på når de får svar, men antakeligvis i løpet av et par dager», skriver han.

Når TV 2 skriver at NFF etterlyser et snarlig svar både på forespørselen om flere tilskuere og en skriftlig bekreftelse på at Nederland slipper inn i landet, svarer han slik:

«Tror svarene kommer samtidig, og er nok med samme tidshorisont som i forrige sms.»

Lei «utdaterte argumenter»

Landslagssjef Ståle Solbakken, som i morgen presenterer troppen mot Nederland, Latvia og Gibraltar, var sikker på et fullsatt Ullevaal mot Nederland da han i mars holdt en glødende seierstale i garderoben etter 1-0 mot Montenegro.

Nå er han mest oppgitt.

– Vi skal lage et arrangement der kun vaksinerte og personer som har avgitt en negativ koronatest i timene før kampstart skal få komme inn. Det er ikke mye vi ber om. Vi ber om en bekreftelse på at alt er i orden når det gjelder innreise for Nederland, som vi ikke har fått skriftlig, og at forskriften om maks 7000 tilskuere fjernes. Slik at vi i det minste kan ta inn halvparten av kapasiteten på Ullevaal, sier Solbakken.

– Det er ingenting som tyder på at det skal bidra til noen som helst oppblomstring, i og med at man har god kontroll, de fleste er vaksinerte og vi i tillegg vil ha et omfattende testregime. Nå har vi spilt viktigste kamper i utlandet for null tilskuere, og vi kommer til å møte Nederland og Tyrkia borte for fullsatte tribuner.

– Alle de argumentene om «hvorfor skal fotballen få lov under en pandemi» og så videre, de er utdaterte. På generelt grunnlag, hva vil vi med livene våre? Har vi tenkt å være i koronamodus resten av livet? Og så lever jeg godt med meldinger om at jeg bare er landslagssjef, og ikke smittevernekspert. Jeg kan ikke kontre på den. Men det er lov å ha en mening om det, og jeg er litt frustrert og skuffet, sier Solbakken.