Mann siktet for drapsforsøk i Sandnes – fremstilles for varetektsfengsling

Mannen som er siktet for drapsforsøk på ekskona i Sandnes lørdag kveld, fremstilles for varetektsfengsling mandag, opplyser politiet.

Politiet fikk lørdag kveld melding om en skadet kvinne på en adresse i Sandnes. Nødetatene rykket ut til stedet, hvor en kvinne ble funnet alvorlig skadet. Kvinnen ble sendt til Stavanger universitetssykehus.

En mann ble senere pågrepet i Sandnes og siktet for drapsforsøk. Politiet opplyser til TV 2 at den siktede mannen og den fornærmede kvinnen tidligere var gift, men nå er separert.

Det var cirka klokken 23.50 lørdag kveld at mannen ifølge politiet forsøkte å drepe kvinnen. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes klokken 12.30 mandag.

– Mannen begjæres varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøksforbud og medieforbud, samt to av ukene i full isolasjon av hensyn til etterforskningen. Bakgrunnen for at vi ber om varetektsfengsling er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, sier politiadvokat Cathrine Monsen.

Det første avhøret av den siktede mannen ble gjennomført søndag.

– Vi har også gjennomført et innledende avhør av den fornærmede kvinnen, sier Monsen, som ikke ønsker å gå i detalj om hva som kom frem under avhørene av hensyn til etterforskningen.

Siktede erkjenner å ha påført kvinnen skadene, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Politiet har gjennomført flere vitneavhør, og vil fortsette med dette arbeidet i den videre etterforskningen.

Mannens forsvarer, advokat Anne Elisabeth Kroken, sa følgende om sin klient på søndag:

– Han er sjokkert over situasjonen, men han skal i avhør klokken 12 og er innstilt på å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Kroken til TV 2.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen så sent som i fjor dømt for vold mot den samme kvinnen. To ganger i 2019 tok han, ifølge dommen, kvelertak på henne, og han er også dømt for drapstrusler.

Mannen ble dømt til 70 dagers fengsel, ifølge avisen, som også skriver at mannen nylig ble ferdig med å sone dommen.

Politiet har ikke ønsket å si mer om hva slags type vold det dreier seg om, eller hvorvidt det er brukt våpen.

– Det vi kan si er at det dreier seg om alvorlig vold og at fornærmede i denne saken er alvorlig skadd. Hun ble tatt hånd om på åstedet og raskt tatt med til sykehus, der hun er innlagt på intensivavdeling, sa politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB søndag.

Han ville heller ikke utdype hva som gjør at politiet mistenker at dette var et drapsforsøk.

– Det er på dette tidspunktet omstendigheter knyttet til de skadene fornærmede er påført og måten de skadene er påført på, som gjør at vi mistenker at dette er forsøk på drap. Jeg kan ikke si noe konkret om hva det dreier seg om, men det er det som i all hovedsak ligger til grunn for siktelsen, sier Soma.

Soma har bekreftet overfor Stavanger Aftenblad at mannen hadde et aktivt besøksforbud mot kvinnen.