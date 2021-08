Fotballryktene: – Manchester United prøver seg på Wolves-stjerne

Rúben Neves er ønsket på Old Trafford, mens Chelsea nærmer seg ny midtstopper. Her er mandagens fotballrykter!

Chelsea er i kontakt med Sevilla for en overgang for den franske forsvarsspilleren Jules Koundé. Det skriver flere medier, deriblant Daily Star. Ligalederne ønsker å selge Kurt Zouma for å gjøre plass til Koundé. West Ham skal være interessert i førstnevnte.

Manchester United har lenge vært ryktet Wolverhampton-spiller Ruben Neves. The Mirror skriver at de røde djevlene ønsker å signere ham for en redusert pris før overgangsvinduet stenger, mindre enn den nåværende prislappen på om lag 480 millioner kroner.

James Rodríguez er ute i kulden i Everton. Nå kan Newcastle bli neste stoppested, ifølge Daily Star.

En annen spiller som kan forlate Molineux er Adama Traoré. Gamlesjefen Nuno Espirito Santo ønsker å hente vingen til Tottenham, ifølge Telegraph.

Tanguy Ndombele skal være på vei vekk fra de liljehvite, men Spurs kan ha funnet sin erstatter i Lyon-spiller Houssam Auoar, ifløge Calciomercato.

The Mirror skriver at Manchester City og Tottenham er 600 millioner kroner fra hverandre i forhandlingene om Harry Kane. Så langt har de himmelblå bydd 1,2 milliarder for England-kapteinen.

For å få midler til en Kane-overgang, kan AC Milan kan bli neste stoppested for Bernardo Silva. Det skriver Daily Star.

José Mourinhos Roma ønsker å hente Barcelona-stopper Clement Lenglet til.