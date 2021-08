Se Liverpool-Chelsea på TV 2 Premium og Play fra 18.00 på lørdag!

– Det er den største tungvektsduellen man kan tenke seg i toppfotballen nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han snakker om lørdagens duell mellom Virgil van Dijk og Romelu Lukaku. Begge spillerne er over 190 centimeter og veier over 90 kilo, de er også viden kjent for sin enorme styrke.

– Vanligvis når man snakker om dueller så snakker man om spillere som spiller i helt forskjellige posisjoner, og ofte ikke møtes under kampen. Her får vi en midtstopper mot en spiss. Det blir rett og slett mann mot mann, sier TV 2s ekspert.

Både Liverpool og Chelsea står uten baklengs så langt i Premier League denne sesongen.

Det kan fort endres lørdag.

– Å spille mot Lukaku kommer til å bli interessant, sa Jürgen Klopp under pressekonferansen etter lørdagens seier mot Burnley.

– Verdens vanskeligste spiss å ha full kontroll på

Nederlenderen nøytraliserte Lukaku da Liverpool og Manchester United møttes i 2018.

Liverpool vant 3-1 og etter kampen var ikke Alan Shearer nådig.

– Det var total dominans og Lukaku var ikke borti ballen i kampen, sa den tidligere storscoreren.

Den kampen husker Simen Stamsø-Møller, men han er helt sikker på at Lukaku er en helt annen spiss enn hva han var for tre år siden.

– Han er verdens vanskeligste spiss å ha full kontroll på. I tillegg til å være nesten ustoppelig på vei mot mål, er han også vanskelig å få ballen fra når han står med ryggen til forsvaret. Tidligere i karrieren synes jeg han var svak med ryggen til mål. Nå ruger han ikke like lenge på ballen, noe han fikk mye kritikk for i Manchester United. Han bruker ferdighetene og styrkene sine mye bedre enn før.

– Han har utviklet seg til å bli den vanskeligste spissen å møte, sammen med Erling Braut Haaland, synes jeg. De har mye av de samme kvalitetene, sier Stamsø-Møller.

HERJET: Romelu Lukaku ydmyket Arsenals forsvarsspiller Pablo Mari da han redebuterte for Chelsea. Foto: David Klein

Én blir trolig hyllet, mens den andre må være klar for kritikk

De to kraftfulle spillerne må trolig forvente å bli samtaleemne etter kampen. Når spiss og midtstopper møtes til duell er det som regel én av dem som går seirende ut av duellen.

For Lukaku vil det være et brutalt comeback til Premier League, mens for Van Dijk vil det være et brutalt comeback etter korsbåndsskaden.

– Dersom det blir en klar vinner i duellen vil det prege dagene etterpå. Jeg tror ikke Lukaku kommer til å knekke av den grunn. Jeg tror faktisk det kan gjøre større skade for Van Dijk, som skal bevise at han er tilbake for fullt etter skaden, sier TV 2s fotballekspert.

Stabæk-spiller Yaw Ihle Amankwah studerer idrettspsykologi på Norges idrettshøgskole (NHI), og har planer om å ta en master i faget den dagen han legger fotballskoene på hyllen.

Amankwah er ikke i tvil. Vinneren av duellen vil få en enorm boost.

– Det har vært stilt store spørsmålstegn til hvordan Virgil van Dijk ville være som spiller etter den alvorlige skaden. For ham blir dette den ultimate testen. Dersom han kler av Romelu Lukaku er det ingen som helst tvil om at han er 100 prosent tilbake. Tenk den mentale boosten det blir for den av de som kommer seirende ut av duellen.

– Den kampen Lukaku leverte mot Arsenal var helt enorm. Det var noe brutalt over det. Han har vist disse kvalitetene tidligere, men nå var det bare et helt nytt nivå. Arsenal-forsvaret så ut som smågutter. Dersom han fortsetter slik mot Liverpool og Van Dijk, så må jo Lukaku være en av de mest skremmende spissene vi har sett i Premier League.

NØKKELSPILLER: Virgil van Dijk var sårt savnet av Liverpool forrige sesong. Nå er han tilbake og lørdag venter hans største utfordring denne sesongen. Foto: Russell Cheyne

Må bryne seg på Lukaku og Haaland på fire dager

Virgil van Dijk har en intens uke foran seg. Lørdag møter han Lukaku, mens han på onsdag må opp mot Erling Braut Haaland. Det betyr at nederlenderen må stoppe to av verdens beste spisser på fire dager.

– Mentalt tror jeg det er befriende å få muligheten til å teste seg mot de beste umiddelbart etter skaden. Han kommer til å få veldig ærlige svar på hvor i løypen han ligger. Dersom han kommer seg helskinnet igjennom disse to kampene, så er det jo ingen tvil. Da er det ikke vits å diskutere om han er den samme. Dette blir to gylne muligheter til å legge all tvil til side, sier Stabæk-stopperen.

Han håper likevel ikke at de to kamphanene kommer til å fokusere for mye på duellen før kampen. Det tror han nemlig de er lite tjent med.

– Det er jo en fare for at man kan bli for fokusert og opptatt av selve duellen dem imellom. Dersom Virgil van Dijk blir for opptatt av Lukaku, så vil det gi rom til Chelsea andre steder. Chelsea har så gode spillere, at de kommer nok til å utnytte det da. Da kan de bruke Lukaku bevisst til å lage rom for smidigere spillere. For oss TV-seere vil duellen bli kjempeinteressant, men for spillernes del er de nok lite tjent med å gjøre den til fokus, sier Amankwah.

Forsker på Chelsea-spillernes kroppsspråk

Stabæk-spilleren forsker også på fotballspilleres kroppsspråk. I hovedsak er det Chelseas spillere som blir studert nøye under hver eneste kamp.

Forskningen gjør han sammen med tidligere HamKam-spiller og nå universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole, Lars Brotangen og professor ved samme skole, Geir Jordet,

Basert på arbeidet de har lagt ned har de utviklet en modell med over 50 variabler, som fanger opp stort sett alt av kroppsspråk i løpet av en kamp. Det Lukaku viste mot Arsenal gjør at Amankwah ikke er i tvil.

– Han utstråler en spiller som er i sin prime. Han dro fra Chelsea som en gutt, og nå er han tilbake som en mann, som er klar til å ta stor plass.