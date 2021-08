– Jeg trodde ikke at det var mulig

Se West Ham-Leicester fra klokken 20.30 på TV 2 Sport Premium og Play!

Da Michail Antonio banket inn West Hams fjerde scoring i 4-2-seieren over Newcastle i ligaåpningen var det nettsus med historisk sus.

Målet var nemlig Antonios 47. mål i Premier League for The Hammers, like mange som klubblegenden Paulo Di Canio. Ingen har nå scoret flere mål i Premier League for West Ham enn Antonio.

– Det er utrolig. Da jeg kom hit, så trodde ikke jeg at de var mulig. Jeg tenkte ikke på at det var noe jeg kunne oppnå. 47 mål senere, så har jeg det! Det er fantastisk og forhåpentligvis kan jeg nå lage en god luke ned til de andre så ingen kan ta meg igjen, sier Antonio om å tangere rekorden.

Under flomlysene på London Stadium mandag kveld kan West Hams angriper ta rekorden alene. Antonio håper at laget hans kan bygge på seieren mot Newcastle i hjemmekampen mot Leicester.

– Jeg er veldig fornøyd med seieren, men fortsatt skuffet også. Jeg følte jeg kunne scoret flere mål, men jeg er veldig fornøyd med at laget klarte å ta tre poeng i den første kampen for sesongen. Vi har ikke gjort det så ofte, og jeg har vært her i sju sesonger...

Fra potet til spydspiss

De sju sesongene har vært preget av posisjonsbytter og alt fra nedrykkskamp til kamp om Champions League-plass.

Antonios vei til målene har på ingen måte vært rett frem.

Antonio i Premier League 2015/16: åtte mål (på 26 kamper) 2016/17: ni mål (på 29 kamper) 2017/18: tre mål (på 21 kamper) 2018/19: seks mål (på 33 kamper) 2019/20: ti mål (på 24 kamper) 2020/21: ti mål (på 26 kamper) 2021/22: ett mål (på én kamp)

Da han meldte overgang fra Nottingham Forest til West Ham i 2015 var det i utgangspunktet som en anvendelig kantspiller. 31-åringen har også bekledd begge backene.

På 181 kamper for West Ham har kun 64 av dem kommet som spydspiss. Først de siste sesongene etablert seg som The Hammers' viktigste mann foran mål.

Før sesongen tok han også det klassiske spissnummeret, nummer ni.

– Jeg tror Micky har sjansen til å ta rekorden og lage en luke. Etter å ha startet som ving, så back, så vingback... I denne perioden i karrieren, som spiss, så håper jeg at han kan gå 20 eller 30 mål foran Paulo Di Canio, sier West Ham-manager David Moyes til BBC.

– Jeg har måttet endre dietten min

Nå håper Antonio å score mot Brendan Rodgers rever i den første kampen foran fulle tribuner på London Stadium siden mars 2020. Det blir også den første hjemmekampen i en sesong der Europa League-fotball inntar Øst-London.

– Akkurat nå har vi ikke noen Europa League-kamper, så forhåpentligvis kan vi fortsette å presse oss selv, ta tre poeng og lage en lite luke til lag lengre nede på tabellen. Før Europa League starter hadde det vært fint med en liten luke på alle sammen, sier Antonio før mandagens kamp mot Leicester.

For å tåle belastningen som kommer, har West Ham-spissen tatt grep.

– Jeg har måttet endre dietten min. Jeg har måttet endre visse ting i livet mitt for å holde meg skadefri og i form. Forrige sesong spilte jeg 26 ligakamper, så jeg mistet tolv. Jeg føler at, hvis jeg var tilgjengelig, kunne vi kanskje ha klart Champions League-plassene. Forhåpentligvis, om jeg kan holde meg i form, kan jeg hjelpe laget til å gjøre det bedre.

Moyes roser måten Antonio tar vare på seg selv.

– Jeg tror Mick har kommet til det stadiet der han virkelig forstår betydningen av det. Han er nok bedre trent enn han noen gang har vært, sier skotten.

– Han må fremdeles forbedre tallene sine. De er ikke så høy som de bør, men jeg håper at hans fysiske form gjør at han kan spille mer fotball denne sesongen.

Se West Ham-Leicester fra klokken 20.30 på TV 2 Sport Premium og Play!