Josefine Frida med ny stor rolle – men ikke i Norge

Nå gjør Pettersen, som først ble kjent gjennom serien «Skam», karriere i nabolandet vårt.

Hun har lagt ut mange oppdateringer om det kommende prosjektet på sosiale medier. Nå skriver flere danske aviser, deriblant Avisen.dk, at det handler om en rolle i den danske storsatsningen «Dopamine».

Uventede dødsfall

TV-serien beskrives som en krimthriller, og skal sendes på Discovery i Danmark, og får trolig premiere i 2022.

Serien skal være inspirert av krimsaker fra den virkelige verden.

Innspillingsstedet er blant annet i Aalborg, og fiktive Limfjord universitetssykehus. Plottet i serien er visstnok at sykehuset plutselig blir rammet av en rekke uventede dødsfall.

Deler på Instagram

Pettersen er en av Norges største stjerner på Instagram, med over 1,5 millioner følgere.

Der har hun delt flere oppdateringer om den kommende serien, både i historiefunksjonen og som innlegg.

I historiefunksjonen på Instagram skriver Pettersen at hun «har hatt den beste tiden i Danmark, og jobbet med de beste folka».

Skuespilleren skriver at hun nå er i karantene i Norge, og at hun gleder seg til at følgerne skal se serien.