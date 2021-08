Landslagskapteinen sliter med ettervirkninger av koronasykdom: – Jeg føler energien aldri kommer tilbake

Høydepunktene sto i kø, men så smalt det. Nå frykter landslagskaptein Jonas Holøs å gå glipp av et eventuelt siste OL for Norge.

Den rutinerte utenlandsproffen har ladet opp til OL-kvalifiseringen i lang tid, men under en treningskamp med sitt nye lag, Kölner Haie, dagen før hockeylandslagets avreise til Latvia, gikk det galt.

– Jeg har kjent litt på forskjellige ting i det siste, men har konkludert med at det ikke har vært noe farlig, men så smalt det, sier han på telefon fra Tyskland.

Det ble raskt konkludert med at Holøs måtte melde forfall til den kommende OL-kvalifiseringen.

Han får ikke lov til å uttale seg konkret om hva de tror skaden er, men omtaler det som en «underkroppsskade».

ETTERVIRKNINGER: Jonas Holøs sliter fortsatt med ettervirkninger av covid-19-sykdom. Foto: Berit Roald / NTB

Ettervirkninger

33-åringen har det siste året også være plaget med sykdom. Han testet 21. oktober i fjor positivt for covid-19. Det tok over fire uker før han var tilbake på isen.

Omsider var han tilbake i spill, men så fikk han et tilbakefall. I ettertid tror Holøs at han presset kroppen for hardt i perioden etter at han testet negativt.

Nå, ti måneder etter at han fikk påvist smitte, sliter han fortsatt med ettervirkninger av sykdommen.

– Jeg har aldri fått den følelsen at at energien kommer tilbake, som jeg tidligere har hatt etter sykdomsperioder. Alle fysiske tester tilsier at jeg er tilbake der jeg var, men jeg føler energien aldri kommer tilbake på det tidligere nivået. Sånn sett kan det kanskje være positivt med noen uker i ro. Det kan hende kroppen responderer bra på det, sier kapteinen.

Det er energimangelen som plager han mest, men han har også merket at lukte- og smakssansen har endret seg. For eksempel smaker nå noe mat annerledes enn tidligere.

Frykter langtidsskade

Sarpingen har til tross for ettervirkninger forberedt seg godt til OL-kvalifiseringen, og tar det naturligvis tungt å ikke få bidra.

– Det er utrolig kjedelig. I hvert fall nå som jeg har kommet til en ny klubb, skulle spille OL-kvalifisering og eventuelt et OL. Det er en sesong med mange høydepunkter og mye jeg har gledet meg til. Samtidig hører skader litt med idretten, og jeg har vært heldig over lang tid, sier han.

Holøs ble raskt sendt til undersøkelser. Han venter fortsatt på svar, men kan allerede nå si at han ikke blir å se på isen med det første.

– Det blir ikke noe hockey den neste måneden. Foreløpig er det vanskelig å si hvor lenge jeg blir ute, men det er vel snakk om en langtidsskade, sier Holøs.

– Tror du at du eventuelt kan gå glipp av OL?

– Det håper jeg ikke. Jeg håper å komme tilbake før den tid. Jeg vet ikke selv enda. Det er enklere for noen andre å svare på, svarer han.

TUNGT SLAG: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener kapteinens forfall gjør at det kreves mer av de andre spillerne. Foto: Espen Solli

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel, mener kapteinens forfall gjør at det nå kreves mer av andre spillere i kvalifiseringen.

– Det er et tungt slag for landslaget at kapteinen er skadet. Holøs er en svært viktig brikke både i det offensive og defensive med sin rutine på dette nivået. Han spiller vanligvis rundt 30 minutter hver landskamp, dette er istid noen av de andre spillerne må dekke opp for nå, sier eksperten.

Forventer tøff kamp

Selv om han ikke får være med på isen under kvalifiseringen, håper Holøs å få komme seg til Norge og støtte laget fra tribunen, i hvert fall til den siste kampen, mot Danmark søndag.

Norge skal møte Sør-Korea, Slovenia og Danmark. Vinneren av kvalifiseringen får spille OL i Beijing i februar 2022.

Holøs forventer at Slovenia og Danmark vil gi Norge hard kamp.

– Jeg tror det blir tøft, men det finnes muligheter for å klare det, helt klart. Alt kan skje, men det blir tøft, sier Tyskland-proffen.

– Hva vil det bety for deg å få spille i et OL til?

– Det hadde vært sykt kult, spesielt hvis jeg kunne kommet tilbake fra skade og vært med i et OL, da ser jeg plutselig lyst på det igjen. Kvalifiserer vi oss vil det gi motivasjon framover. Da har jeg noe mer å trene for enn eventuelt kun å være med og fullføre sesongen, svarer Holøs.

26. august åpner OL-kvalifiseringen med Danmark mot Slovenia før Norge møter Sør-Korea senere på kvelden. TV 2 sender OL-kvalifiseringen.