Ella (23) har langcovid: – Jeg trodde jeg skulle dø

Mandag starter britene innkalling til vaksinering av 16- og 17-åringer.

Myndighetene kommer samtidig med en kraftig oppfordring til å takke ja, ved å videreformidle unge menneskers koronahistorier.

1 av 20 rammes

Selv om de aller fleste unge får få eller ingen symptomer, har den mer smittsomme delta-varianten forårsaket høy smitte i de yngre aldersgruppene.

Tall fra Storbritannia viser at 6,3 prosent av de smittede mellom 16 og 29 år utvikler langvarig koronasykdom som har stor innvirkning på livene deres. Det er en høyere andel en det nasjonale gjennomsnittet.

– Sykdommen går i stor grad ut over muligheten for å jobbe, trene og opprettholde forhold til andre, står det i en pressemelding fra det britiske helsedepartementet mandag.

Se unge briter fortelle om koronasykdommen i videoen øverst i saken.

De høye smittetallene gjenspeiler seg i sykehusinnleggelser. De ser nå at flere uvaksinerte unge mennesker blir innlagt på britiske sykehus. 20 prosent av de som er innlagt med korona ved britiske sykehus er mellom 18 og 34 år, står det i pressemeldingen.

Det finnes ikke norske data som underbygger at flere unge blir alvorlig syke av deltavarianten. Det er heller ikke data som viser at flere unge får langcovid sammenlignet med befolkningen forøvrig.

Aldersfordeling for pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, under hele perioden (2. mars 2020–15. august 2021), samt de siste 4 ukene. Kilde: Beredt C19 med tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister Foto: FHI

Den siste ukesrapporten fra FHI, viser at andel unge mellom 18 og 29 år som legges inn på sykehus har steget fra 4,9 prosent under hele pandemiperioden, til 17 prosent de siste fire ukene. Men økningen kommer i stor grad av at mange i de eldre aldersgruppene nå er fullvaksinert. Ikke at de unge blir sykere.

– Det vi er bekymret for er at deltavarianten er mer smittsom, men vi kan ikke si at den gjør unge mer alvorlig syke, sier forsker i FHI, Signe Flottorp til TV 2.

I Storbritannia blir fra i dag 16 og 17-åringer oppfordret til å vaksinere seg, og i en offentlig kampanjevideo forteller unge mennesker som er rammet av langvarig covid om hvordan de opplever sykdommen.

– Smerter overalt

– Jeg var hele tiden forsiktig for å ikke bli smittet, men jeg her ung, sunn og aktiv, så jeg tenkte at hvis jeg fikk viruset, ville jeg bli fort frisk. Det har nå gått åtte måneder siden jeg testet positivt, og jeg kan ikke engang gå i butikker uten å bli utmattet, sier Megan Higgis (24).

Higgins forteller om utmattelse og muskel- og leddsmerter.

– Det gjør vondt overalt, til og med i tennene, sier hun.

23 år gamle Ella Harwood fra London forteller også en sterk historie:

– Jeg er ung og sprek, men lå i sengen i syv måneder med covid. Jeg trodde oppriktig talt at jeg skulle dø det året, sier hun.

– Før jeg fikk viruset var jeg superaktiv og hadde ingen helseplager, men nå sliter jeg med asma og en rekke allergier. Jeg frykter at jeg ikke kommer til å bli frisk igjen, men jeg er takknemlig for at jeg lever, sier Harwood.

Kan redde mange liv

Også i Norge vil man vaksinere 16 og 17-åringene, men først når alle over 18 har blitt tilbudt to doser.

Ifølge FHIs modeller kan vaksinering av 16- og 17-åringer gi opptil 30 prosent færre dødsfall i år, skriver VG mandag. For selv om de ikke nødvendigvis blir syke selv, kan de smitte andre som ikke har kunnet eller ønsket å få vaksine.

– Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad anslår at vi vil nærme oss 1300 smittede per dag i begynnelsen av september, og de fleste av disse vil være barn og ungdom.

Nå regner FHI på hvor mange liv man kan spare å vaksinere barn i alderen 12 til 15 år. I neste uke skal FHIs modelleringsteam være ferdige med nye modeller, som kan fortelle mer om hva slags effekt det kan ha.

I Storbritannia blir også barn og unge mellom 12 og 15 i risikogruppene tilbudt vaksinen denne uken.