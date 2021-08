Svindlet jobben for 117 millioner kroner – brukte nesten alt på pornonettsted

Torsdag erklærte Florida-mannen seg skyldig i å ha svindlet University of South Florida for minst 117 millioner kroner.

Tampa Bay Times skriver at Puglisi brukte mesteparten av pengene på et pornonettsted.

I tillegg pusset han opp huset, betalte husleia for en av foreldrene, tok regninga for bryllupet til en slektning, leide yachter og kjøpte en eiendom for pengene han svindlet til seg.

Nå kan han vente seg opp mot 20 år i fengsel.

Punget ut på MyGirlFund

Puglisi jobbet som regnskapssjef i University Medical Service Association (UMSA) i Tampa, som betaler for driften av universitetets medisinske foretak.

Han begynte i UMSA i 2006, og mot slutten av 2015 hadde han full kontroll over de fire kredittkortprogrammene deres.

Dette ga ham blant annet myndighet til å opprette og avslutte kontoer, endre beløpsgrenser og bestemme hvem som skulle ha tilgang til kredittkortene.

30. november i fjor varslet Puglisis sjefer ifølge The Washington Post universitetets revisorer om at han hadde brukt om lag 15 millioner kroner på feilaktig måte.

FBI ble varslet, og de avdekket at Puglisi gjennom seks år hadde svindlet arbeidsgiveren for hele 117 millioner kroner.

I begynnelsen av desember mistet Puglisi jobben, og også hans nærmeste sjef, samt en internrevisor, fikk sparken som følge av gigantsvindelen.

VOKSENT INNHOLD: På MyGirlFund kan brukerne betale kvinner for lettkledd og pornografisk innhold. Foto: Skjerm

Delte inntektene med stesønnens forlovede

Etterforskningen viser at 103 av de 117 millioner kronene gikk til til pornonettstedet MyGirlFund.

Ifølge dommen besøkte Puglisi nettstedet 22.000 ganger på to år, og han var innom profilen til stesønnens forlovede hele 2800 ganger.

På nettstedet kan brukerne kjøpe kreditt og donere dette til kvinnene som har profil der, og som da kan løse ut kreditten i ekte penger.

Etterforskerne mener at Puglisi hvitvasket pengene han svindlet til seg ved å sende kreditt til stesønnens forlovede, som deretter løste ut pengene og delte summen med ham.

FBI-agentene skal ha funnet et Excel-ark hvor det ble oppgitt at Puglisi fikk 60 prosent av de 6,6 millioner kronene han hadde sendt kvinnen via nettstedet.

Puglisi skal også ha betalt mer enn 202.000 kroner for å fly en Toronto-kvinne og hennes venninner til Orlando.

Han brukte også 393.000 kroner i Disney World.

Har tatt grep

UMSA får refs for å ikke ha gjort mer for å forhindre svindel.

I en pressemelding skriver University of Florida at de siden gigantsvindelen har tatt grep for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

«Universitetet er offer for en alvorlig kriminell handling begått av en person med et tillitsverv,» står det.

Puglisi har gått med på å betale pengene tilbake til UMSA, og må i tillegg betale en bot på 2,2 millioner kroner.

«Herr Puglisi har vært samarbeidsvillig under etterforskningen og har tatt grep for å betale tilbake University of South Florida,» skriver hans advokat Anthony Rickman i en pressemelding.