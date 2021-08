Fant barneskjelett under renovering

Politiet i Sverige har startet undersøkelser etter at det ble funnet levninger i et hustak.

Barneskjelettet ble funnet i et eldre hus i Tierps kommun i Uppsala län i forbindelse med renoveringen av et hus fra 1700-tallet, melder Aftonbladet.

Det var søndag at politiet fikk telefon fra en innringer som fortalte om det makabre funnet, skriver SVT.

Det var da taket ble revet innvending at funnet ble gjort. Skjelettet skal skal ha ligget i en kasse som skal ha falt ned under rivingen.

– Da de åpnet kassen lå det et skjelett fra et lite barn innsvøpt i noe stoff, sier pressetalsperson ved polisregion Mitt, Magnus Jansson Klarin, til SVT.

Politiet mistenker at levningene har ligget på stedet i lang tid, siden huset ble bygget en gang før 1791. Men de vil likevel ikke utelukke at det dreier seg om en kriminell handling fra nyere tid, det blir derfor gjort rettsmedisinske undersøkelser for å finne svar på når og hvordan barnet døde.

– Vi kan ikke helt utelukke at det har skjedd i nyere tid, og derfor etterforskes saken som drap, sier Klarin.