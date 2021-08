Da en mindre feil oppsto på bilen, leverte den amerkanske sportsbileieren Michael sin Corvette C8 til det lokale merkevirkestedet i San Fransisco. Akkurat slik man pleier å gjøre.

Heldigvis var feilen enkel å fikse og dagen etter var bilen tilbake igjen. Uten noen feil. Så langt – alt vel.

Det var først da eieren litt tilfeldig noen dager senere bestemte seg for å se gjennom bilens Performance Data Recorder (PDR) at han fikk et aldri så lite sjokk.

PDR er et video-system som filmer bilens bevegelser og lagrer filene. På Michaels Corvette var det satt på automatisk opptak.

Systemet hadde filmet verkstedbesøket og prøvekjøringen av muskelbilen.

Å si at han fikk et aldri så lite sjokk er ikke å ta for hardt i.

Sprek bil

I kjent amerikansk stil finner vi en diger V8 bensinmotor på 6,2-liter under motorlokket. Ytelsene er på rundt 500 hestekrefter og bilen skal kunne gjøre unna sprinten fra stillestående til 100 km/t på rundt 3 sekunder – hvilket er lynraskt. Toppfarten er det heller ikke noe å si på. Den er på nesten 300 km/t.

Alt vakkert akkompagnert av et heftig lydbilde og spenstige kjøreegenskaper.

Med dette som bakteppe går det an å forstå at fristelsen kan bli litt i overkant stor, for å bokstavelig talt, tråkke på litt ekstra for de som får anledning til å teste en slik bil.

Det var da også nettopp det som skjedde på verkstedet. Mekanikeren som prøvekjørte bilen, klarte ikke å holde seg i skinnet. Men dro på litt ekstra. Ikke bare det. Opptakene som eieren så gjennom, viste nemlig at han hadde kappkjørt med en annen bil, en sort Dodge Charger. Det i hastigheter som ikke egner seg selv for amerikanske motorveier. Vi snakker om opptil 148 mph. Noe som tilsvarer 238 km/t.

Tok av i sosiale medier

Her er kappkjøringen i gang og den sorte Dodgen ligger foran. Foto: Skjermdump fra bilens PDR.

Bileier Michael var ikke helt fornøyd med dette «stuntet», men også litt usikker på hva han skulle gjøre med saken. Han gjorde som mange gjør, spurte på nettet, sammen med en liten videosnutt av hendelsen. Det skriver det anerkjente bilnettstedet thedrive.com

For å gjøre en lang historie kort – videoen tok fullstendig av i sosiale medier. Den ble delt mange, mange ganger og nådde også forhandleren som hadde reparert Michaels bil.

Får helt ny bil

Dette var jo ikke særlig god reklame for dem. De tok kjapt affære, kontaktet Michael og beklager det hele på det sterkeste. Ikke bare det. De tilbød seg også å ta tilbake hans ett år gamle Corvette i bytte mot en helt ny. Uten noe prismellomlegg, som et plaster på såret og for å ta vare på en god kunde med en kjedelig opplevelse. Et tilbud han naturlig nok er svært fornøyd med og takker ja til. Happy ending der altså.

For føreren av Dodgen og slett ikke mekanikeren som prøvekjørte Corvetten blir slutten neppe like god. Her er nemlig California Highway Patrol på saken og undersøker den ulovlige kjappkjøringen …

