Fly fra Afghanistan har landet på Gardermoen

UD bekrefter overfor TV 2 at et fly med evakuerte fra Afghanistan har ankommet Norge.

Flyet landet på Oslo Lufthavn like etter klokken halv åtte mandag morgen.

Kommunikasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet (UD) bekrefter til TV 2 at flyet kom fra Afghanistan via Tbilisi i Georgia.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at det har landet et fly fra Kabul via Tbilisi på Oslo Lufthavn mandag morgen. Om bord var det norske borgere og andre personer med tilknytning til Norge som har ønsket bistand til å forlate Afghanistan. Det var også noen borgere fra andre land, sier pressetalsperson i UD, Guri Solberg, til TV 2.

På spørsmål om hvor mange passasjerer som var om bord i flyet, svarer Solberg at de ikke ønsker å gå inn på detaljer om passasjerene.

– Vi kan ikke gi detaljert informasjon om passasjerene av hensyn til personvern, beskyttelsesbehov og sikkerhet.

Jobber på spreng

Gjennom helgen har både norske, svenske og danske myndigheter jobbet på spreng for å evakuere personer fra Kabul.

Etter at det søndag landet et fly fra Kabul på Gardermoen ble det klart at alle afghanske ansatte ved Norges ambassade i Kabul evakuert.

Britiske myndigheter sier de vil hente ut opptil 6.000 briter og afghanere fra Afghanistan i løpet av denne uken.

Ifølge avisen The Times har det britiske forsvaret forlenget fristen for når deres siste fly kan ta av fra Kabul med evakuerte, melder Reuters. I stedet for tirsdag, skal fristen skyves til fredag eller lørdag.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at landet har hentet ut 5.700 personer siden 13. august.

Danmark har evakuert 650

Et dansk Hercules-fly evakuerte søndag kveld rundt 50 personer fra flyplassen i Kabul i Afghanistan. Til sammen er over 650 personer evakuert.

Det var andre gang søndag at det danske forsvaret evakuerte personer fra Kabul til Islamabad i Pakistan. Tidligere på dagen ble rundt 70 personer evakuert.

– Danske fly har nå til sammen evakuert over 650 personer, sier forsvarsminister Trine Bramsen i en uttalelse delt på Twitter.

