Little Mix-stjerna deler gladnyhet

«Velkommen til verden, baby», delte superstjerna med sine mange millioner følgere på lørdag.

Flere enn to millioner mennesker har likt bildet av den nyfødte, og gratulasjonene strømmer inn i kommentarfeltet.

«Velkommen baby!» skriver Love Island UK-programleder Laura Whitmore. Hun var en av flere britiske kjendiser som gratulerte foreldrene i kommentarene.

Delt graviditeten

Edwards delte babynyheten sammen med fotballkjæresten, Liverpool-stjernen Alex Oxlade-Chamberlain på Instagram i mai.

I hvert sitt innlegg på sine Instagram-profiler annonserte de nyheten.

– Er det noen som vet hvordan man skifter bleier? Jeg er så takknemlig og spent over at jeg skal bli pappa. La de søvnløse nettene komme, skrev fotballstjernen i innlegget.

Blant de som gratulerte stjerneparet var tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise. Han kommenterte med tre røde hjerter.

Gjennom hele graviditeten har Little Mix-stjernen holdt sine følgere hyppig oppdatert. Hun har stolt vist frem sin struttende mage gjentatte ganger, og kun for fire dager siden la hun høgravid ut et bilde der hun er naken og dekket i gull, og et annet der hun er naken tildekket av et slør. Her skrev hun «Baby snart...», og bildet har høstet likerklikk fra blant annet norske Emma Ellingsen.

Nå som barnet har kommet avslører stjerneparet likevel ikke alt. Barnets kjønn og hva barnet heter vil de derimot ikke fortelle.

Superstjerner

Edwards er en del av popstjernegruppen «Little Mix», som for alvor skjøt fart i 2011 etter at de vant britiske X-faktor. Gruppen har blitt en av Storbrittannias største jentegrupper, og gang på gang har de toppet hitlistene.

I desember annonserte ett av medlemmene, Jesy Nelson, som har vært i gruppen siden start, at hun ville forlate dem. Hun forklarte at hun ville tre tilbake fra rampelyset etter å ha blitt trakassert i sosiale medier.

De gjenværende medlemmene, Edwards, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall, sa da at de ønsket å fortsette å spille konserter og dra på turneer selv også uten Nelson.