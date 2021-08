Har testet positivt for korona: - Delta er en bitch!

Med en selfie fra senga skrev Hilary Duff at hun har blitt smittet med deltavarianten, til tross for at hun er vaksinert.

«Den Deltavarianten...Hun er en liten bitch», skrev skuespiller og Disney-stjerne Hilary Duff på Instagram før helgen. Hun avslørte med en syk-selfie fra senga at hun har blitt smittet av koronavirus, og hun har fått kraftige symptomer.

Hodepine, tap av smak- og luktesans, uklar bevissthet og bihulebetennelse er noen av symptomene stjernen nevner.

Intravenøs behandling

I natt la skuespilleren og artisten ut en ny oppdatering på Instagram, et bilde av armen sin med en sprøyte i.

Om dette betyr at hun er på sykehus eller om hun får behandling hjemme er ikke sikkert, men på bildet skriver hun at hun takker helsepleierne som har stått foran i kampen mot pandemien.

I tillegg skriver hun at hun «Får alle vitaminene».

Da hun avslørte at hun hadde testet positivt la hun også til at hun er vaksinert, og takknemlig for det.

På bedringens vei

Duff fikk sitt gjennombrudd i Disney-serien «Lizzie McGuire» i 2001. Nå gjør hun stor suksess i serien «Younger», hvor hun blant annet har spilt mot norske Thorbjørn Harr.

For øyeblikket er stjernen i gang med innspilling av Hulu-serien «How I Met Your Father», og bare dager før hun avslørte korona-nyheten la hun ut et bilde på Instagram fra innspillingene.

Det virker som om Disney-stjernen likevel er på bedringens vei.

Søndag kveld la hun ut en mer positiv beskjed på Instagram. Med et bilde av en pose amerikansk snacks, «Trader Joes Almond butter filled Pretzel Nuggets» skriver stjernen følgende:



– Oppdatering! jeg kan smake disse!