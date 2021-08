Klemming er på vei tilbake

Mer enn fire av ti nordmenn sier at de har gitt noen en klem den siste uken, viser tall fra Norsk koronamonitor.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 25.500 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

I august sier 43 prosent at de har gitt noen en klem. Det er 8 prosentpoeng høyere enn i juli og hele 19 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien,

– Under pandemien er dette klemmerekord med klar margin. Men et flertall forsøker fortsatt å holde igjen på å klemme dem de ikke bor sammen med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nesten fire av ti, 37 prosent, sier at de den siste uken har vært i situasjoner hvor mange var samlet uten at det var mulig å holde en meters avstand til andre. Dette er 7 prosentpoeng høyere enn i juli og er også høyeste nivå som er målt.

