USAs legemiddeltilsyn med merkverdig beskjed: – Du er ikke en ku

– Du er ikke en hest. Du er ikke en ku. Seriøst dere. Slutt, heter det i Twittemeldingen fra USAs legemiddeltilsyn, U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Beskjeden kommer etter meldinger om at folk i delstaten Mississippi har brukt legemiddelet Ivermectin for å behandle Covid-19. Legemiddelet brukes ofte mot parasitter på husdyr, skriver Bloomberg.

Fredag sa helsevesenet i Mississippi at mer en 70 prosent av innringningene til delstatens giftsenter handlet om at folk hadde inntatt legemiddelet.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

– Vanvittig

Delstatsepidemiolog Thomas Dobbs sier han bare vet om én sykehusinnleggelse, men at han har hørt at folk bruker Ivermectin som et forebyggende legemiddel mot korona.

– Jeg synes det er helt vanvittig, så vær så snill å ikke gjør det, sa han på en pressekonferanse.

Studier viser at legemiddelet har «betydelige begrensninger» og at det ikke er tilstrekkelig bevis for å anbefale legemiddelet verken fra eller til i behandlingen av koronavirus.

Selv om Ivermectin ofte brukes på dyr, har medisinen blitt brukt på mennesker i mindre doser for å behandle parasittorm, ifølge FDA. Men helseetaten sier at store doser av stoffet kan være farlig for mennesker.

Høye smittetall

Nærmere 38,3 millioner amerikanere har til nå fått påvist koronasmitte, og rundt 630.000 har dødd som følge av det, viser tall fra Johns Hopkins University.

Mississippi har USAs høyeste smitterate per innbygger og det laveste antallet satte vaksinedoser, skriver Bloomberg.

Selv om vaksineringen i delstaten har tatt seg opp, har bare 45, 1 prosent av menneskene fått minst en dose sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet på 60 prosent, ifølge Bloomberg Vaccine Tracker.