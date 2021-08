Flere døde etter flom i USA

Hus raser sammen og biler blir skylt av veien som følge av kraftig flom og store oversvømmelser i Tennessee i USA.

– Dette er den mest ødeleggende katastrofen vi har opplevd, sier Wallace Fazier, ordfører i byen Waverly, ifølge Washington Post.

Minst 22 personer er døde og flere titalls er savnet. Frazier sier at det både er spedbarn og eldre blant de døde. To småbarn som ble dratt ut av armene til faren av flomvannet skal også være døde, ifølge overlevende familiemedlemmer.

Myndighetene frykter at dødstallet vil stige.

– Rystende

– Det var rystende: Bygninger ble slått over ende, halvparten av dem ble ødelagt, forteller Kansas Klein. en lokal næringsdrivende, til AP News.

Han ble vitne til stor dramatikk i lavinntektsområdet Brookside.

– Folk dro ut kroppene til dem som druknet og ikke klarte å komme seg ut, forteller han.

Veier har blitt umulig å kjøre på og telefonlinjer er nede. Det gjør det vanskelig for mange å få tak i sine pårørende. Redningsarbeidere går fra dør til dør for å lete etter overlevende, skriver AP.

STORE ØDELEGGELSER: Flommen har revet med seg flere hus i byen Waverly i Humphrey County i Tennessee. Foto: Alan Poizner-Pool/Getty Images/AFP

Enorme regnmengder

Ifølge den nasjonale værtjenesten i Nashville ble det målt mer enn 43 cm nedbør byen McEwen, som er den hardest rammede.

Meteorolog Krissy Hurley i USAs værtjeneste NWS sier til lokale medier at området har fått rundt 20–25 prosent av den gjennomsnittlige årlige regnmengden i løpet av én morgen.

GRUNNMUREN IGJEN: Guvernør Bill Lee går forbi grunnmuren som står igjen etter at et hus ble skylt vekk i byen Waverly. Foto: lan Poizner-Pool/Getty Images/AFP

Byer i Humphrey fylke, som Waverly og McEwen står overfor en «katastrofal situasjon», sa hun etter at flommen hadde rammet.

– Folk er fanget i hjemmene sine, og har ingen måte å komme seg ut på.

– Helvete

Ekteparet Cindy og Jimmy Dunn, som bor i Waverly, ble reddet ut fra loftet sitt etter at det ble brukt bulldoser for å nå dem. Cindy sier at de har gått gjennom «helvete».

Til The Tennessean sier hun at ektemannen vekket henne lørdag og sa at vannmengdene hadde dyttet bilen hennes ut i bakgården. Etter hvert steg vannet i huset deres opp til minst 1,8 meter, og de ble tvunget opp på loftet.

Huset til ekteparet og naboene «er borte», ifølge Dunn.

Det er utstedt farevarsel for styrtflod i deler av fylkene Dickson, Houston, Montgomery og Stewart.