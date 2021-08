Skandalescener i Ligue 1: Fans stormet banen – flere spillere skadet

Med et drøyt kvarter igjen av kampen mellom Nice og Marseille ble den franske stjernespilleren Dimitri Payet truffet av en flaske fra Nice-fansen.

Også tidligere i oppgjøret hadde det haglet med flasker og andre gjenstander.

En rasende Payet svarte med å kaste flere flasker mot Nice-supporterne. Det endte med at fans av hjemmelaget tok seg ut på banen. Nice-spillere kom også stormende til Payet etter at han kastet flaskene tilbake mot tribunen.

Det ble fullstendig kaos på banen på Allianz Rivieria. TV-bildene viste også en rasende Jorge Sampaoli, Marseilles trener, som måtte holdes tilbake fra tumultene av Payet og andre fra det tilreisende laget.

Kampen ble stoppet, og Marseille-president Pablo Longoria gjorde det klart at de nektet å spille videre. Nice-Matin skriver at holdningen var den samme hos Marseille-spillerne.

Nærmere midnatt ble kampen forsøkt gjenopptatt, og dommeren blåste i gang kampen, men da var det kun Nice igjen på banen. Marseille nektet å spille videre etter det voldsomme bråket. Derfor blir det tre poeng til Nice.

Da kampen ble stoppet, ledet Nice 1-0 etter scoringen til danske Kasper Dolberg tidlig i andre omgang.

BARE ETT LAG PÅ BANEN: Da det ble bestemt at kampen skulle gjenopptas, var det kun Nice-laget som kom på banen. Marseille nektet å fullføre kampen. Foto: Valery Hache

– Vi bestemte oss for ikke å gjenoppta kampen på grunn av spillernes sikkerhet. Vi opplevde dette også en gang i Montpellier, der vi bestemte oss for å fortsette. Det som skjedde i dag, var helt uakseptabelt. Vi må sette presedens for fransk fotball. Dommeren sa at han støttet oss i at sikkerheten ikke var god nok, men Ligue 1 bestemte at kampen måtte fullføres. Det er uakseptabelt. Derfor bestemte vi oss for ikke å gjenoppta kampen, sier Marseille-president Pablo Longoria til RMC.

Nice-president Jean Pierre Rivère sier til den franske radiokanalen at han ikke forstår hvorfor Marseille nektet å komme på banen igjen. Samtidig beskylder han Marseille sikkerhetspersonell for å slå hans spillere.

RMC rapporterer at tre Marseille-spillere skal ha blitt skadet i bråket. Det har også kommet bilder fra Marseille-garderoben av spillere med tydelige merker på kroppen. Nice hevder overfor RMC at Jean-Clair Todibo og Justin Kluivert har blitt skadet etter sammenstøt med Marseilles sikkerhetspersonell.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021