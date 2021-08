Biden åpner for å utsette sluttdatoen i Afghanistan

Amerikanske styrker har evakuert nesten 28 000 mennesker fra Afghanistan den siste uken, forteller Biden. 11 000 av disse ble evakuert i løpet av de siste 36 timene.

– Vår første prioritet i Kabul er å evakuere amerikanske borgere så raskt og trygt som mulig, sier presidenten.

Han forteller at det fremdeles er flere amerikanere igjen i landet, og at det jobbes med å få disse frem til flyplassen.

– Alle amerikanere som ønsker å komme seg hjem, vil komme seg hjem, lover Biden.

– Mye kan fremdeles gå galt

Demokraten, som har fått krass kritikk for kaoset som nå hersker i Kabul og rundt flyplassen, understreker at arbeidet er krevende.

– Det er umulig å evakuere så mange mennesker uten smerte, tap og de hjerteskjærende bildene man ser på TV. Hjertet mitt blør for de menneskene, sier presidenten.

Veien til flyplassen i Kabul er farlig, og tungt bevoktet av Taliban-soldater. Foto: Reuters

USA har nå startet et omfattende diplomatisk samarbeid for å sørge for at evakueringsarbeidet fortsetter å gå så raskt som mulig. I tillegg har myndighetene beordret private flyselskaper å stille sine fly til disposisjon i arbeidet.

– Vi har lenge igjen enda og mye kan fremdeles gå galt, men det arbeidet vi har sett de siste ukene er enestående, sier Biden.

Har diskusjoner med Taliban

31. august er den offisielle sluttdatoen for amerikanske styrker i Afghanistan. EU har tidligere advart om at USA aldri vil klare å fullføre evakueringen innen den tid. Søndag sier Biden han er åpen for å utvide oppholdet.

– Vi diskuterer det sammen militæret om å utvide. Vi håper at vi slipper, men diskusjonen går på hvor langt unna vi er å nå målet, sier Biden.

Sluttdatoen er fremforhandlet som en del av avtalen mellom USA og Taliban. På spørsmål om en utsettelse er noe Taliban vil godta, svarer presidenteden:

– Vi har hatt mange diskusjoner med Taliban, de har samarbeidet og utvidet området vi har tilgjengelig rundt flyplassen. Det gjenstår å se om vi vil spørre dem om en utsettelse.

Frykter IS-angrep

Samtidig som arbeidet med å evakuere amerikanere og lokalt ansatte pågår for fullt, møter de gjenværende styrkene i Afghanistan stadig nye utfordringer.

– Sikkerhetssituasjonen endrer seg stadig. Vi vet at terrorister kan forsøke å utnytte situasjonen, ved å angripe sivile eller amerikanske styrker, sier Biden.

En amerikansk soldat følger en gruppe evakuerte kvinner til flyplassen i Kabul. Foto: US Marines via Reuters

Derfor overvåkes situasjonen ved flyplassen nøye.

– Den potensielle trusselen er IS, eller IS-K, den afghanske avdelingen, men vi er fullstendig klar over trusselen. Hver dag vi har styrker på bakken, er disse under trussel fra IS.

Syv sivile døde

Tidligere søndag kom det på nytt meldinger om dødelig kaos ved flyplassen i Kabul. Minst syv sivile afghanere har ifølge britiske soldater mistet livet i området rundt flyplassen.

Veiene som går til flyplassen, har vært tettpakket med trafikk, og det har kommet meldinger om at Taliban og andre militante har stoppet, slått og trakassert afghanere som ønsker å flykte.

Taliban gir USA skylden for kaoset, selv om gruppens krigere har banket opp og skutt mot folk som har forsøkt å komme seg til flyplassen den siste uka, skriver nyhetsbyrået AP.

– Amerika, med all sin makt og styrke, har ikke greid å opprette ro og orden ved flyplassen. Det er fred og ro ellers i landet og kaos bare ved flyplassen i Kabul, sier Taliban-lederen Amir Khan Mutaqi.

Taliban-soldater har skutt i lufta for å jage unna folk, og amerikanske soldater som vokter flyplassen, har åpnet ild og drept minst to personer som ifølge dem var væpnet.