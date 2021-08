Ny Rosenborg-juvel med drømmemål: – Jeg tror han blir bedre enn Carew

Rosenborg - Odd 5-0

– Det var deilig, sa glisende Noah Jean Holm til Eurosport etter praktmålet sitt.

I Rosenborgs 5-0-seier over Odd søndag kveld scoret den 20 år gamle angriperen et nydelig mål. Med rå kraft, fart og teknikk sendte han Solomon Owusu i bakken nesten på midtstreken og dro med seg ballen inn i 16-meteren, der han rundlurte Odin Bjørtuft og satte inn 2-0 for Rosenborg.

– Den første tanken var bare å holde på ballen, men så fikk jeg dyttet bort Owusu, så da var det bare å kjøre på mål, sier Holm til Eurosport.

Det var Holms første scoring for Rosenborg i sin første kamp fra start.

– Jeg tror Noah blir bedre enn John (Carew) – og John var god, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til Eurosport.

– Han tåler det (sammenligningen) fordi han har et veldig stort potensiale. John var en utrolig god spiller med bakrom og fart, men Noah har også andre egenskaper jeg liker godt, utdyper den tidligere landslagssjefen.

Holm, som er sønn av tidligere Start-, Brann- og Strømsgodset-spiss David Nielsen, gikk til Rosenborg fra portugisiske Vitória SC i slutten av juli. Den norske U21-landslagsspissen har tidligere også vært innom RB Leipzig.

– Forventingene til Holm har vært store etter at han ble signert. Denne scoringen er beviset på alle de som forventer store ting av 20-åringen har mye å glede seg til. Jeg tror RBK har truffet blink med Holm, og på scoringen viser han frem all den kraften, farten, balansen og teknikken han har, sier TV 2s fotballekspert etter målet til Noah Jean Holm.

Før kampen sto Holm med to RBK-mål i Conference League-kvalifiseringen.

Da Holm ble byttet ut midtveis i andre omgang, var det til stående applaus.

Rosenborg tok ledelsen allerede før det var spilt to minutter mot Odd da Hólmar Örn Eyjólfsson headet inn et hjørnespark. Etter ti minutters spill kom soloraidet til Noah Jean Holm, før Stefano Vecchia økte til 3-0 etter kvarteret.

Holm fikk imidlertid kamp om kveldens vakreste scoring på Lerkendal, for Emil Konradsen Ceïde leverte et kunstmål etter snaut timen spilt. 19-åringen trikset på utsiden av 16-meteren, før han dro til, skjøt i tverrliggeren og inn til 4-0.

Med sju minutter igjen fastsatte Vecchia resultatet til 5-0 for Rosenborg med et velplassert skudd i det lengste hjørnet.

Resultatet gjør at Rosenborg klatrer opp på tredjeplass i Eliteserien. Trønderne har fem poeng opp til serieleder Molde, mens det er tre poeng opp til Bodø/Glimt på andreplass. Odd er på tiendeplass.