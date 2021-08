Ahmed jobbet med norske styrker i flere år – nå frykter han at Taliban skal komme på døra

I nesten fire år jobbet «Ahmed» som vaktmester og renholder i den norske leiren i Mazar-e Sharif. Nå våger ikke han ikke å forlate leiligheten, i frykt for sitt eget liv.

For Ahmeds tre år gamle datter blir det lange dager. Hun skjønner ikke hvorfor det plutselig er for farlig å gå ut.

– Det hender at hun gråter. Hun sier at hun vil gå på butikken eller gå ut, men jeg lar henne ikke gjøre det, forteller Ahmed til TV 2.

Han er nemlig smertelig klar over hvorfor verken han eller datteren kan bevege seg utendørs.

– De går fra dør til dør og leter etter alle som har jobbet for utenlandske styrker, forteller Ahmed.

Det blir lange dager for Ahmed og hans tre år gamle datter. Foto: Privat

Blodig klappjakt

Søndag 14. august tok Taliban kontroll over landsbyen han og familien bor i.

Siden har TV 2 vært i kontakt med Ahmed gjentatte ganger, samtidig som situasjonen har eskalert i Afghanistan. Torsdag kunne TV 2 fortelle om en fersk norsk FN-rapport, som sier at Taliban nå trapper opp en blodig jakt på afghanere som samarbeidet med vestlige styrker.

Lederen bak rapporten, Christian Nellemann, sier til TV 2 at Taliban ikke skyr noen midler i jakten på de vestlige hjelperne, som risikerer å bli torturert og drept.

Det er stikk i strid med Talibans lovnader om at alle afghanere som samarbeidet med vestlige styrker ville få asyl, og at gruppen på ingen måte var interessert i en hevnaksjon.

Tungt bevæpnede Taliban-soldater patruljerer gatene i Afghanistan. Her fra Kabul. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Ahmed er et av stadig flere øyenvitner i Afghanistan som bekrefter det dramatiske innholdet i rapporten. Innestengt i leiligheten frykter han for sitt eget liv.

– Taliban var her i kveld også. De søkte gjennom hvert eneste hus. Jeg er redd for at de kommer til å kjenne meg igjen, sier Ahmed til TV 2.

Fikk ikke søkt om asyl

Ahmed ønsker å stå frem med navn og bilde. Av hensyn til den stadig økende trusselsituasjonen fra Taliban, velger TV 2 likevel å anonymisere ham.

TV 2 har sett dokumentasjon som bekrefter at Ahmed jobbet som vaktmester for de norske styrkene i Mazar-e Sharif, frem til de forlot byen i 2014. Han sier han kjenner 13 personer i samme situasjon, og understreker at han uttaler seg på vegne av hele gruppen.

Ahmed (venstre) fikk ikke søkt om asyl da de norske styrkene forlot Mazar-e Sharif. Foto: Privat

– De sa til oss at de dro, og at de tok med seg tolkene. Men de sa at de ikke kunne ta oss med, siden vi ikke var tolker, men lokale arbeidere, forteller Ahmed.

Ahmed føler han gjorde alt han kunne på det tidspunktet for å komme til Norge, men forteller at han aldri fikk anledning til å formelt søke om asyl. Han håper å få sjansen nå, syv år senere.

– Siden jeg jobbet for norske styrker, kan jeg ikke gå utendørs. Jeg måtte også si opp jobben, sier Ahmed.

Krevende arbeid

Forsvarsdepartementet sier til TV 2 at de har forståelse for at situasjonen er krevende for afghanere som har arbeidet med norske styrker. De understreker at det arbeides intenst med å identifisere disse, men dette er ingen enkel oppgave. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekrefter dette overfor TV 2:

– Det er en vurdering som gjøres nå fra Forsvaret og Forsvarsdepartementets side. De identifiserer de som av ulike grunner ikke søkte i 2015, eller ikke ble omfattet av den instruksen. Det arbeidet foregår akkurat nå. sier utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier arbeidet med å identifisere lokalt ansatte pågår. Foto: Simen Askjer / TV 2

Samtidig som norske myndigheter arbeider, frykter Ahmed at tiden er i ferd med å renne ut. Han er utdannet økonom, men siden det nå er for risikabelt å gå på jobb, er familien nå avhengig av hjelp fra slekt og venner.

– Jeg er den eneste som forsørger for familien min. De er veldig redde for at noe skal skje med meg, forteller Ahmed.

Haster å evakuere

Christian Nellemann, som står bak den dramatiske trusselrapporten, understreker at det haster å evakuere afghanere som har jobbet for dem.

– Det er ingen tvil om at Taliban sier en ting, men gjør noe annet i praksis. Situasjonen er meget alvorlig for de som har samarbeidet med vestlige styrker.

TV 2 har vært i tett kontakt med Ahmed siden 14. august. Foto: TV 2

Norge er klare på at de skal hente ut en del lokalt ansatte som jobbet for dem. Likevel er skjebnen til Ahmed uviss, som nå har gjemt seg fra Taliban i over en uke. Inne fra leiligheten kommer han med en bønn til Norge, på vegne av seg selv og hans 13 tidligere kolleger:

– Vi ber norske myndigheter om å snart som mulig hente oss ut herfra, slik andre land gjør. Vi er ikke trygge her. Vi kan ikke gå utendørs. Det er veldig vanskelig og veldig farlig for oss å bli her, avslutter Ahmed.