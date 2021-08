Ga 200.000 kroner til Senterpartiet: – Ville gi dem en håndklapp

Eiendomsinvestor og milliardær Christian Ringnes har tidligere bare gitt penger til høyresiden.

I år gjorde han et unntak: Støtte Senterpartiet i Oslos valgkamp med 200.000 kroner.

Det var Jan Bøhler, som meldte overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, som utløste pengestøtten.

– Den virkelig gode tingen med Senterpartiet var at de tok imot Jan Bøhler, som er den mannen jeg tror har best greie på alt vi sliter med i Oslo. Her er det mye kriminalitet og problemer med integreringen. Pengene ble gitt for å støtte Bøhler, sier Ringnes til TV 2.

DEN RETTE: Christian Ringnes (t.h.) vil ha fire nye blå år, men om det skulle bli regjeringsskifte, mener han at Jonas Gahr Støre (Ap) er den rette statsministeren, tross pengegave til Senterpartiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke i tvil

Milliardæren sier at 200.000 kroner ikke er mye penger for ham i denne sammenhengen. Summene som har blitt gitt til Høyre, har vært større, sier han.

Til tross for pengegave til Sp, er han ikke i tvil om hvem han skal stemme på.

– Jeg er fremdeles en høyrevelger. Men Jan Bøhler og det med at alt ikke skal sentraliseres, det var to ting som slo meg litt. Og da tenkte jeg at da skal jeg gi dem en håndklapp for det, sier Ringnes.

For tredje gang på rad faller Senterpartiet tilbake på partibarometeret Kantar har utarbeidet for TV 2.

Bare ni måneder etter at Trygve Slagsvold Vedum ledet landets største parti på målingene med 22,1 prosent, ligger han i dag med sine 13,0 prosent langt etter Høyre og Arbeiderpartiet.

Selv om partiet faller på målingene, mener han at det var en riktig investering.

STORT VALGBUDSJETT: Senterpartiet i Oslo har et større valgkampbudsjett en de tidligere har hatt etter å ha fått 200.000 kroner fra Christian Ringnes. Støtten ble utløst av Jan Bøhler (t.v.). Foto: Aage Aune / TV 2

Riktig valg

– Jeg synes det har blitt litt mye rabalder rundt det (statsministerkandidatur og fall på målinger, journ.anm.), så jeg tror ikke de har tjent så mye på å få de pengene, men sett med mine øyne har jeg gjort det jeg mener er riktig. Om det virker eller ikke, så har jeg gjort det jeg synes er riktig, sier Ringnes.

Men dersom pengegaven slår til og det blir rødgrønn valgseier, mener han at Trygve Slagsvold Vedum ikke er den rette statsministeren.

Den rette personen til den jobben, mener han, er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Men aller helst, vil han ha blått styre, sier Ringnes.