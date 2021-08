Pellegrino-hat trick mot gamleklubben: – Storscoreren er tilbake

Bodø/Glimt - Kristiansund BK 3-0 (0-0)

Det var duket for toppkamp på Aspmyra da Bodø/Glimt på andreplass tok imot Kristiansund, som lå på tredjeplass før søndagens oppgjør.

Ingen av lagene klarte å finne veien til målet i den første omgangen, men etter 58 minutter ble Amahl Pellegrino byttet inn til sin Bodø/Glimt-debut etter overgangen fra Damac FC.

I 2020 leverte storscoreren 25 mål på 29 kamper for KBK i Eliteserien. Men nå var det nettopp KBK som skulle få smake på storscorerens effektivitet.

For Pellegrino trengte bare tre minutter på banen for å score sitt første mål for Bodø/Glimt. Et drøyt kvarter senere hadde han scoret to til. Dermed sørget den tidligere KBK-spissen for 3-0 til Bodø/Glimt med hat trick i debuten.

– Storscoreren Pellegrino er tilbake. Det tok ikke mange minuttene før han satte sitt preg på dette laget, utbrøt TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studioet.

Etter seieren ligger Bodø/Glimt på andreplass i Eliteserien, nå bare to poeng bak Molde som leder. Kristiansund faller ned til fjerdeplass etter at Lillestrøm klatret opp etter seieren mot Haugesund søndag.

Pellegrino-trippel

Det var en jevnspilt toppkamp på Aspmyra - helt til Bodø/Glimts nysignering Amahl Pellegrino entret banen i det 58. minutt.

Den tidligere KBK-spilleren brukte bare tre minutter på å sende Bodø/Glimt i ledelsen mot hans tidligere arbeidsgiver. På returen fra Sean McDermott i KBK-målet satte Pellegrino enkelt inn 1-0.

Bare syv minutter etter stormet Bodø/Glimt i angrep igjen. Nok en gang var Pellegrino på rett sted, til rett tid, og på nok en retur kunne han sørge for 2-0.

Men det stoppet ikke der. Ti minutter etter den andre scoringen fikset Ola Solbakken straffespark for hjemmelaget. Der trappet Pellegrino opp, og satte sikkert inn sitt tredje for dagen.

Med det sikret han seg hat trick i debuten og 3-0-seier for Bodø/Glimt.

Saken oppdateres!