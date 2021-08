Støre: – Du må se deg selv i speilet

Hvordan vil en eventuell rødgrønn regjering se ut?

Tidligere denne uken opplyste kilder i Arbeiderpartiet til TV 2 at de foretrekker Rødt fremfor MDG dersom Ap, Senterpartiet og SV ikke får flertall alene.

I TV 2s valgstudio svarte ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre klart på om partiet vil samarbeide med MDG eller Rødt.

På TV 2s siste måling utført av Kantar får Arbeiderpartiet, Sp og SV så vidt flertall på Stortinget. Samlet får de 86 mandater, én mer enn det som er kravet for å få flertall.

KREVER SVAR: Statsminister Erna Solberg (H) mener velgerne må få svar på om en stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til Rødt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sammen med Rødt og MDG får venstresiden et solid flertell med hele 106 mandater.

Ikke aktuelt

– Jeg står på det jeg har stått på: En flertallsregjering med Sp og SV, sier Støre.

– Hvis den ikke blir noe av da?

– Det får vi se når valgresultatet ligger der, og hva det gir. Dagen etter valget har du fasiten. Ap blir ikke avhengig av partier som tar oss i en uansvarlig retning, sier Støre.

– Hvorfor er det så vanskelig å svare på om du vil samarbeide med MDG eller Rødt?

– Vi kan finne gode løsninger slik vi gjør i Stortinget og i mange kommuner. Det å gå i regjering er ikke aktuelt med MDG og Rødt, sier Støre.

Ap=Rødt?

Statsminister Erna Solberg (H) mener velgerne har krav på å vite hvordan en eventuell rødgrønn regjering vil se ut.

– Så lenge du ikke avklarer, så kan en stemme for Ap bety en stemme for Rødt. Det er ikke avklart over hvem du skal lene deg på. Det var dumt argumentet du brukte mot Venstre og KrF, for nå får du det rett i rekyl, sier Solberg.

Støre mener Solberg ikke har noe hun skulle ha sagt etter å ha samarbeidet med Frp.

– Du skal styre med et Frp som ikke slutter seg til Paris-avtalen på klima og som lovet 400 milliarder kroner mer til veiutbygging i Norge på toppen av det som er den økonomiske politikken. Du kan se deg selv i speilet på uklarheten på din side, sier Støre.

Ap-lederen mener en styringsdyktig regjering med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er deres mål.

– Også skal vi ta ansvar dagen etter, og ingen tror at Ap blir drevet til uansvarlig økonomisk politikk og uansvarlig utenlandspolitikk. Vi tar ansvar, og det skjønner velgerne, sier Støre videre.