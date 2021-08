Her blir Erna Solberg avslørt

Kroppsspråket ditt kan avsløre mye. Det vet Vidar Hansen alt om.

Den tidligere politietterforskeren og avhørseksperten har nå spesialisert seg på nettopp kroppsspråk.

Og han mener kroppsspråket til de to statsministerkandidatene Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) avslørte mye da de møttes til duell på TV 2 i forrige uke.

«Resting bitch-face»

Hansen bet seg særlig merke i smilet til Solberg, forteller han i TV 2s Valgstudio Nachspiel-sending.

– Hun brukte smilet, som jo er den største maska vi har til å skjule de egentlige følelsene vi har. Jeg vet ikke hva hun skjulte i forhold til ansiktsutrykk, men man kan se at hun var irritert. Jo strammere leppene er, jo mer irritert er man, sier Hansen.

Og nettopp smilet er noe statsministeren er opptatt av.

SMILET: Kroppsspråkeksperten mener smilet sier mye om deg. Foto: TV 2

– Jeg prøver å unngå «resting bitch-face». Alle damer over en viss alder blir beskyldt for å være sure når man ikke er sure, sier Solberg i TV 2s valgstudio.

– Jeg har blitt beskyldt for å være sur siden jeg var 18, og jeg er ikke en bitch, svarer Støre.

– Jonas var irritert

Hansen tar deretter for seg et bilde av Jonas Gahr Støre.

– Her ser man tydelig at Jonas var irritert. For når man er irritert trekker øynene seg sammen. Og hvis du er avslappet har du hodet på siden, men når man er stresset og i en kampsituasjon har man alltid hodet rett frem, sier kroppsspråkseksperten.

IRRITERT: Vidar Hansen mener det var lett å se at Støre var irritert i dette øyeblikket. Foto: TV 2

Når Hansen skal lese kroppsspråk er det viktig å se etter et skifte. Så da Erna plutselig skiftet posisjon under duellen, skjønte Hansen at noe var i gjerde.

– Da Erna Solberg fikk spørsmål om statsministerjobben, tok hun et steg tilbake og ble veldig urolig. Sånn jeg tolket det, syntes hun det var et ubehagelig spørsmål, sier han.

Da Jonas fikk et lignende spørsmål, var situasjonen derimot en helt annen.

– Han hadde armene på ryggen, og det er en såkalt kongelig positur. Det går på selvtillit, og han så ganske trygg på at han ville vinne, sier Hansen.