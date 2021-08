To nye tunneler stengt etter steinfall

Det er lange køer i Arna i Bergen søndag kveld etter at Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen ble stengt, da steiner falt ned fra tunneltaket.

Vegtafikksentralen har sendt entreprenører til tunnelene for å dirigere trafikken med ledebil.

Politiet i Vest politidistrikt opplyser at E16 mellom Ytre og Indre Arna vil bli stengt fram til mandag.

Dette er tredje og fjerde tilfellet av stengte tunneler, på grunn av steinfall, i Vestland fylke den siste måneden.

29. juli ble Grzegorz Mazurs bil smadret da en stein falt ned fra taket i Trodalstunnelen på E39 i Masfjorden.

Bare flaks gjorde at ingen ble skadet. Men Mazur var sterkt preget etter hendelsen.

– Snakk om sekunder

– Jeg har hatt ufattelig flaks. Tenk at jeg er i live. Det var snakk om sekunder, sa Mazur til TV 2.

SMADRET; Slik så bilen til Grzegorz Mazur ut etter at den ble smadret av en stein som falt fra tunneltaket. Foto: Privat

Dagen etter hendelsen i Trodalstunnelen falt det en steinblokk ned i veibanen i Fjærlandstunnelen, mellom Jølster og Sogndal i Vestland.

En bil med to personer kjørte på den digre steinen, som var rundt en meter i diameter.

Også her var det bare flaks at ingen personer kom til skade.

Tunnelfrykt etter steinsprang

Mange frykter nå for standarden på tunnelene her til lands,etter de mange tilfellene av steinsprang.

Etter de to foregående steinfallene i tunnelene, uttalte Statens vegvesen at hendelsene ikke er uventet.

– Fjellet er av en slik karakter at det er bevegelse i det, slik at det kan oppstå sprekker og stein kan falle ned. Vi gjør vårt ytterste for å renske og rydde i tunnelen slik at dette ikke skal oppstå. Men likevel kan det skje, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen vest.

Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud utfordret da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til å bevilge mer penger.

– Relativt trygt

Og Hareide tok utfordringen fra Hoksrud på strak arm.

– Den tar jeg, fordi vi bruker mer penger på nettopp tunnelsikkerhet, sa Hareide da.

Samferdselsministeren mener det er relativt trygt å kjøre norske tunneler.

– Men disse hendelsene viser at vi ikke kan garantere at ingenting skal skje. Derfor bruker vi store ressurser på å sikre oss mot denne typen hendelser, sier Hareide.