Valgforsker: – Under én prosent vinnersjanse

Førsteamanuensis Jørgen Bølstad har regnet ut sannsynligheten for ulike utfall ved årets stortingsvalg, ved hjelp av alle norske målinger.

Det er stor usikkerhet rundt hvem som skal danne regjering på rødgrønn side, og sannsynligheten for at Ap og Sp skal regjere alene er lav, skal vi tro valgforskeren.

– Det er nok under én prosent, sier Bølstad under TV 2s valgstudio søndag kveld.

Men det er ikke bare et Ap- og Sp-samarbeid som neppe får se dagens lys, ifølge Bølstad.

Bekmørkt for Erna

Om det så ser mørkt ut for et samarbeid mellom Ap og Sp, er utsiktene virkelig bekmørke for Erna Solberg og de borgerlige.

Ifølge Bølstad er nemlig sannsynligheten for fire nye år med Solberg som statsminister nærmest lik null.

ANALYSERER: Valgforsker og førsteamanuensis Jørgen Bølstad har liten tro på borgerlig valgseier. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Ut fra mine beregninger ser det ut som det er under én prosent sannsynlighet nå, sier Bølstad.

Valgforskeren sier det likevel gjenstår en mulighet for høyresiden, men understreker at flere faktorer skal klaffe for fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

– Det beste de borgerlige kan håpe på nå, er omtrent samme resultat som ved forrige valg. Men det krever at både Høyre og Frp går frem samlet sett omtrent ti prosentpoeng, at Venstre og Krf går over sperregrensen, og at Rødt og MDG går under.

DÅRLIGE PROGNOSER: Dersom valgforskeren får rett, er Erna Solberg snart ferdig som statsminister. Foto: Javad Parsa

Sannsynlig regjeringsskifte

Mye skal altså treffe for at borgerlig side skal ha en sjanse, etter Bølstads beregninger.

– Betyr det at vi kan si at Jonas Gahr Støre vinner?

– Det ser sannsynlig ut med et regjeringsskifte, og det ser sannsynlig ut at Ap blir det største partiet. Men alternativet Sp ønsker ser lite sannsynlig ut. Det er nok under én prosent det også, sier valgforskeren.

Ifølge Bølstad ser det heller lysere ut for et annet samarbeid på rødgrønn side.

– Så har vi alternativet med SV, som er ganske mye mer sannsynlig. Men det ble også mindre sannsynlig etter målingene forrige uke.

Fortsatt mulig for Høyre

Men alt håp er ikke ute for høyresiden, mener Bølstad. Han presenterer to hovedkilder til usikkerhet – at det fortsatt er flere uker igjen til valget og at målingene kan bomme.

– Vi kan ikke være kjempesikre, og vi bør kanskje ikke prøve å være for sikre heller, sier han.

Bølstad peker på Donald Trumps overraskende seier i det amerikanske valget som et bevis på nettopp usikre målinger.

– Det har valget i USA illustrert, meningsmålinger kan bomme. Da kan man systematisk underrepresentere støtten til et parti.